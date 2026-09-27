Confirman la lesión exacta de Chicho Arango: su diagnóstico fue peor de lo pensado para Nacional

Cristian ‘Chicho’ Arango, delantero de Atlético Nacional, estará varios meses fuera de las canchas por una lesión en la rodilla sufrida durante el clásico ante Millonarios. Luego de someterse a exámenes médicos, el diagnóstico fue peor de lo pensado para el delantero de 31 años.

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Chicho salió llorando en el partido del pasado jueves y el técnico Lucas González anunció en rueda de prensa que la lesión tenía mala pinta; sin embargo, terminó siendo mucho más de lo que tenían presupuestado en el cuerpo técnico.

“Confirmada la lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha de Cristian ‘Chicho’ Arango tras las evaluaciones médicas”, informó el periodista Juan David Londoño.

El delantero no estuvo disponible en el amistoso contra Chapecoense y entre los pasillos del Atanasio se confirmaron las malas noticias sobre su situación física. “Estará aproximadamente 9 meses en recuperación, los mismos que por ley, deberán estar cubiertos contractualmente por Atlético Nacional”, agregó Londoño.

Atlético Nacional se queda sin delanteros

La grave lesión de Chicho Arango afecta directamente la planificación de Atlético Nacional, que se queda sin delanteros disponibles para sus próximos compromisos en Liga Betplay y Copa Colombia.

Alfredo Morelos también esta fuera de competencia por un problema muscular y volverá hasta finales del mes de octubre, todo dependiendo de su evolución.

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Las alternativas para Lucas González son pocas: el entrenador probó a Andrés Sarmiento como delantero centro en el partido ante Millonarios y también ha estado mirando a los jugadores de la cantera que juegan en esa posición.

El cuadro verdolaga tiene varias de sus figuras en el departamento médico, situación que pone en tela de jucio el rendimiento en los compromisos que se vienen y la clasificación a los cuadrangulares.

Afortunadamente, Nacional tiene ahorros en la tabla de posiciones y debería entrar sin problemas a la siguiente fase del campeonato. Pero ahora se hacer urgente la recuperación de Morelos para ser titular indiscutible en el frente de ataque.

Alfredo Morelos y Chicho Arango, los delanteros de Atlético Nacional Foto: Colprensa

Mientras tanto, Arango entrará al quirófano e iniciará su largo periodo de baja. El delantero tiene contrato hasta diciembre de este año, pero el reglamento de la Dimayor estipula que el acuerdo debe ser renovado automáticamente hasta que el futbolista se encuentre en condiciones de desempeñar su profesión.

San José Earthqueakes, equipo de la MLS de Estados Unidos, es el dueño de su pase y el encargado de entablar conversaciones con Atlético Nacional para los trámites de la renovación.

Chicho Arango ha disputado 27 partidos con el equipo antioqueño y ha marcado dos goles, una cifra muy por debajo de lo que esperaba la dirigencia. Justo cuando tenía la oportunidad de ser titular para sumar estadísticas favorables, se le presenta esta lesión que frena en seco su carrera.