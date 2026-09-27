Socio de Luis Díaz en el Bayern se ve como favorito y sueña con vencer a Mbappé y Lamine Yamal: “Es mi oportunidad”

El delantero Harry Kane, figura del Bayern Múnich e Inglaterra, dijo que probablemente este momento de su carrera sea su “mejor oportunidad” para ganar el Balón de Oro, donde aparece en la lista de finalistas.

Las cinco ‘joyas’ a seguir en la Nations League de la UEFA

Carlos Antonio Vélez opinó sobre el clásico Atlético Nacional vs. Millonarios: “Gran temor a perder”

“Hablé abiertamente de que el año pasado fue mi mejor año personalmente y también desde el punto de vista del equipo en cuanto a trofeos y actuaciones”, dijo Kane en la rueda de prensa previa al partido de laNations League contra España en Wembley.

“Ahora es mi mejor oportunidad. Si también lo será en el futuro, tendremos que esperar y ver”, añadió el delantero inglés, que es la máxima estrella goleadora del Bayern y gran socio de Luis Díaz en la zona de ataque.

“Logré grandes cosas el año pasado de las que me siento orgulloso. Ahora la decisión y la opinión dependen de otros”, afirmó Kane, que acabó tercero con Inglaterra en el Mundial 2026.

El atacante del Bayern Múnich ganó, además, la pasada temporada, la Bundesliga y la Copa de Alemania, además de acabar como Bota de Oro europeo tras marcar 36 goles. Nadie en las ligas top igualó sus registros.

Harry Kane contra el Unión Berlín Foto: NurPhoto via Getty Images

“Pero ahora estoy enfocado en ayudar a este equipo a ganar mañana” contra España, afirmó el delantero inglés, que siente que tiene deudas pendientes con su selección nacional.

Kane consideró que van a jugar “contra el mejor equipo del mundo ahora mismo”, por lo que “si ganamos aumentará mucho nuestra confianza para el resto de la Nations League y para la Eurocopa (2028)”. Es el momento también para que pueda ganar cosas importantes con Inglaterra.

Kane sueña con el Balón de Oro

“La forma de jugar de España es parte de su cultura, crecen jugando de esa manera”, recordó Harry Kane.

“En Inglaterra no ocurre exactamente lo mismo. Eso no significa que no sepamos mantener la posesión o jugar bajo presión. Tenemos muchos jugadores con técnica y virtudes que ellos no tiene: físico, ritmo y potencia”, advirtió.

“Es importante tener nuestra propia identidad y no obsesionarnos con jugar como otros equipos. Se trata de ser Inglaterra”, concluyó.

Luis Díaz da a Kane como favorito

Luis Díaz entró en la lista de 30 nominados al Balón de Oro 2026, pero no se ve como favorito. El atacante colombiano se encuentra en ese selecto grupo junto a otras estrellas del fútbol como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y compañía.

Bayern Múnich puso cuatro jugadores en el listado oficial; además de Lucho, fueron nominados Harry Kane, Michael Olise y Dayot Upamecano.

Harry Kane celebrando un gol con Michael Olise y Luis Díaz Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Luis Díaz considera que Harry Kane merece ganar el Balón de Oro. “Tiene todo. Hace goles, asiste, defiende... Ha sido de los mejores anotadores de todo el mundo y creo que merece ganarlo, sin duda alguna”, apuntó apenas se enteró de las nominaciones.