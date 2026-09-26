Deportes

Selección Colombia golpeó primero: golazo de Luis Suárez pone contra las cuerdas a México

La Tricolor aprovechó la primera oportunidad que tuvo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

26 de septiembre de 2026 a las 8:25 p. m.
Luis Suarez realizó la primera anotación dle encuentro.
Luis Suarez realizó la primera anotación dle encuentro. Foto: AP

La Selección Colombia tomó la delantera en el encuentro amistoso que disputa frente a su similar de México en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos.

Gilberto Mora, de México y Dávinson Sánchez, de Colombia se enfrentarán en el primer amistoso tras el Mundial 2026
🔴 Colombia vs. México EN VIVO: Luis Suárez pone en ventaja al equipo nacional. 1-0 gana la Tricolor

El compromiso marca el inicio formal de una etapa de transición en el combinado nacional tras oficializarse el retiro de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, ausencias que abrieron paso a la renovación del mediocampo y al estreno de Jhon Arias como el portador de la camiseta número 10 en la nómina titular.

Bogotá. Junio 14 de 2024. Los directores técnicos, junto con los capitanes de los clubes Independiente Santa Fe (Pablo Peirano, Daniel Torres) y Atlético Bucaramanga (Rafael Dudamel,Jefferson Mena , ofrecieron una conferencia de prensa donde compartieron sus expectativas y estrategias antes del partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay. (Colprensa - Catalina Olaya )
Ruedan las cabezas en el FPC: un nuevo técnico le diría adiós a su equipo a mitad de semestre

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo se puso en ventaja en el minuto 10 del primer tiempo, gracias a una acción colectiva iniciada desde el sector medio.

Tras una serie de toques precisos para desarticular el bloque defensivo mexicano, la jugada finalizó con un centro al área donde el atacante Luis Suárez conectó el balón de buena manera para vencer la resistencia del guardameta rival y decretar el 1-0 parcial.

Con la ventaja en el marcador, la nómina tricolor administra la posesión de la pelota y el ritmo del juego en territorio estadounidense, manteniendo la estructura táctica establecida para afrontar este compromiso internacional sin sus habituales referentes creativos.

La jugada del gol

La anotación llegó gracias a una transición ofensiva gestada desde la zona defensiva de la Tricolor; el lateral Daniel Muñoz inició la jugada y habilitó a Richard Ríos, quien, tras superar a su marca con una maniobra individual, envió un centro preciso al espacio ubicado entre los defensores centrales mexicanos.

El delantero Luis Suárez conectó el balón con un remate de cabeza para vencer al guardameta rival y anotar el único tanto del encuentro hasta el momento.

Tras la consecución del gol, la Selección Colombia afianzó su postura sobre el terreno de juego administrando la posesión de la pelota, aunque sin generar nuevas oportunidades claras de peligro en la portería mexicana.

Por su parte, el seleccionado de México ha intentado aproximarse al área rival mediante envíos cruzados desde las bandas.

No obstante, la dupla de defensores centrales conformada por Davinson Sánchez y Jhon Lucumí ha interceptado los intentos ofensivos del conjunto azteca, manteniendo la ventaja para la escuadra sudamericana en territorio estadounidense. El encuentro se encuentra en desarrollo.