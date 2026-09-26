La Selección Colombia tomó la delantera en el encuentro amistoso que disputa frente a su similar de México en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos.

🔴 Colombia vs. México EN VIVO: Luis Suárez pone en ventaja al equipo nacional. 1-0 gana la Tricolor

El compromiso marca el inicio formal de una etapa de transición en el combinado nacional tras oficializarse el retiro de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, ausencias que abrieron paso a la renovación del mediocampo y al estreno de Jhon Arias como el portador de la camiseta número 10 en la nómina titular.

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El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo se puso en ventaja en el minuto 10 del primer tiempo, gracias a una acción colectiva iniciada desde el sector medio.

Tras una serie de toques precisos para desarticular el bloque defensivo mexicano, la jugada finalizó con un centro al área donde el atacante Luis Suárez conectó el balón de buena manera para vencer la resistencia del guardameta rival y decretar el 1-0 parcial.

Con la ventaja en el marcador, la nómina tricolor administra la posesión de la pelota y el ritmo del juego en territorio estadounidense, manteniendo la estructura táctica establecida para afrontar este compromiso internacional sin sus habituales referentes creativos.

La jugada del gol

La anotación llegó gracias a una transición ofensiva gestada desde la zona defensiva de la Tricolor; el lateral Daniel Muñoz inició la jugada y habilitó a Richard Ríos, quien, tras superar a su marca con una maniobra individual, envió un centro preciso al espacio ubicado entre los defensores centrales mexicanos.

El delantero Luis Suárez conectó el balón con un remate de cabeza para vencer al guardameta rival y anotar el único tanto del encuentro hasta el momento.

PERO QUÉ GOLAZO COLOMBIAAA 🇨🇴 EL KILLER, LUIS SUÁREZ ⚽️



Luego de una sucesión de toques, #RíchardRíos hizo la pausa y envió un centro preciso para la cabeza del goleador. 6to gol en 18 PJ para el samario. 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 @JulianCaperaB @GolCaracol#SelecciónColombia #Ditu pic.twitter.com/VRIR9BEp2U — ditu (@Ditu_Tv) September 27, 2026

Tras la consecución del gol, la Selección Colombia afianzó su postura sobre el terreno de juego administrando la posesión de la pelota, aunque sin generar nuevas oportunidades claras de peligro en la portería mexicana.

Por su parte, el seleccionado de México ha intentado aproximarse al área rival mediante envíos cruzados desde las bandas.

No obstante, la dupla de defensores centrales conformada por Davinson Sánchez y Jhon Lucumí ha interceptado los intentos ofensivos del conjunto azteca, manteniendo la ventaja para la escuadra sudamericana en territorio estadounidense. El encuentro se encuentra en desarrollo.