Ruedan las cabezas en el FPC: un nuevo técnico le diría adiós a su equipo a mitad de semestre

La crisis deportiva que atraviesa el Once Caldas de Manizales derivó en la salida de su director técnico, Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera. La situación se volvió crítica tras la derrota en condición de local frente al Atlético Bucaramanga, compromiso en el que el conjunto visitante se puso en ventaja con tres anotaciones antes del descuento final ejecutado por el delantero Dayro Moreno para el 3-1 definitivo.

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Al término del encuentro, el plantel de futbolistas encabezado por su capitán compareció ante los medios de comunicación para respaldar la gestión del cuerpo técnico y asumir la responsabilidad por el rendimiento en el terreno de juego.

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Pese a las declaraciones de los deportistas sobre la necesidad de corregir el desempeño de manera inmediata, la continuidad del entrenador quedó supeditada a la reunión con los directivos.

Aceptación de la renuncia por la junta directiva

Según la información entregada por el periodista Juan Esteban Londoño, el estratega presentó su dimisión ante la administración del cuadro manizaleño, quien habría aceptado la salida en la tarde de este sábado 26 de septiembre.

El técnico de Once Caldas, Hernán Darío Herrera, podría salir del banquillo. Foto: NurPhoto via Getty Images

A la espera de la confirmación oficial mediante comunicado institucional, la partida de Herrera concreta la interrupción de su proceso al frente del banquillo del Blanco Blanco.

Con esta determinación, la salida del entrenador antioqueño se suma a la lista de directores técnicos que han dejado sus cargos durante el transcurso del segundo semestre de 2026 en el fútbol profesional colombiano:

Richard Páez (Cúcuta Deportivo)

(Cúcuta Deportivo) Jonathan Risueño (Deportivo Pasto)

(Deportivo Pasto) Camilo Ayala (Alianza Valledupar)

(Alianza Valledupar) Alfredo Arias (Junior de Barranquilla)

(Junior de Barranquilla) Fabián Bustos (Millonarios)

Panorama del Once Caldas en la Liga BetPlay

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay al sábado 26 de septiembre. Foto: Google

Antes de la oficialización de la vacante en el cuerpo técnico, el Once Caldas se ubica en la décima posición de la tabla de clasificación con 12 puntos en 11 partidos disputados. La escuadra de Manizales registra una racha de dos derrotas consecutivas y cuatro caídas en sus últimas cinco presentaciones.

A falta de poco menos de la mitad de las fechas de la fase regular por disputar, la dirigencia del Once Caldas deberá definir el reemplazo en la dirección técnica para afrontar los compromisos restantes del calendario y buscar la clasificación al grupo de los ocho semifinalistas.