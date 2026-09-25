Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Millonarios y Nacional bajan tras victoria del Bucaramanga

Este viernes, 25 de septiembre, tuvo continuidad la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-ll. Dos compromisos se jugaron y fueron válidos en la jornada, dejando un nuevo panorama en la parte alta de la tabla de posiciones.

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Así fueron los resultados de este viernes:

Boyacá Chicó 3 - 0 Deportivo Pasto

Una goleada que llena de ánimo al cuadro ajedrezado, pero liquida al Deportivo Pasto en la tabla. Chicó sube un par de casillas, aunque está lejos de los ocho, y los volcánicos no levantan cabeza.

Finaliza el partido en el estadio La Independencia pic.twitter.com/gF2eRhtv4R — Deportivo Pasto (@DeporPasto) September 26, 2026

Once Caldas 1 - 3 Atlético Bucaramanga

Una muestra de efectividad por parte del Atlético Bucaramanga que dirige Peirano. Y, además de ganarle a Once Caldas de visitante, y con contundencia, los leopardos se metieron en la parte alta.

Imagen del partido entre Once Caldas y Atlético Bucaramanga. Foto: Colprensa.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Bucaramanga desplazó a Millonarios

El líder en la tabla de posiciones de Liga BetPlay es América de Cali, que tiene 24 puntos en 11 partidos.

Segundo, ahora es Bucaramanga, que suma 20 unidades, las mismas que Millonarios, pero el leopardo tiene mejor diferencia de gol.

El grupo de los ocho parciales lo completan Atlético Nacional, Medellín, Deportivo Cali, Deportes Tolima e Independiente Santa Fe.

Tabla de posiciones de la Liga tras los partidos del viernes. pic.twitter.com/pIA0YxsZ6t — José Orlando Ascencio (@josasc) September 26, 2026

Fuera de la zona de clasificación, parcialmente, están Once Caldas, Internacional de Bogotá y Cúcuta Deportivo.

Los coleros en la tabla de posiciones son Deportivo Pereira, Jaguares de Córdoba y Junior de Barranquilla. En ellos crece la necesidad de triunfo para mejorar la situación en el acumulado.

Así avanza la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-ll

Ya son varios los partidos jugados en esta fecha 12 de la Liga BetPlay, aunque aún faltan algunos por disputarse.

Estos son los resultados hasta ahora:

Martes, 22 de septiembre de 2026

Independiente Santa Fe 0 - 1 Deportivo Cali

Miércoles, 23 de septiembre de 2026

América de Cali 1 - 0 Águilas Doradas

Jueves, 24 de septiembre de 2026

Atlético Nacional 1 - 1 Millonarios

Viernes, 25 de septiembre de 2026

Boyacá Chicó 3 - 0 Deportivo Pasto

Once Caldas 1 - 3 Atlético Bucaramanga

Sábado, 26 de septiembre de 2026

4:00 p. m. Deportivo Pereira vs. Internacional de Bogotá

6:15 p. m. Cúcuta Deportivo vs. Llaneros

8:20 p. m. Junior de Barranquilla vs. Deportivo Independiente Medellín

Domingo, 27 de septiembre de 2026