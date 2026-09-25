Próximo partido de James Rodríguez con Atlético Nacional: canal y hora para ver en vivo vs. Chapecoense

Diez años después del accidente aéreo del club Chapecoense, una de las peores tragedias del fútbol mundial, sobrevivientes, jugadores y cuerpo técnico actuales ya están en Colombia para el denominado ‘partido por la amistad eterna’. Enfrentarán a Atlético Nacional, al que consideran un club hermano y James Rodríguez será un invitado de lujo.

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Antes del amistoso, representantes del club de la ciudad de Chapecó, en el sur de Brasil, asistieron al homenaje organizado por las autoridades locales en el municipio de La Unión, Antioquia, para honrar a las 71 personas que murieron en el siniestro la noche del 28 de noviembre de 2016, cuando el quipo brasileño se disponía a jugar la final de la Copa Sudamericana.

Entre los asistentes estuvo el exdefensor Hélio Neto, uno de los seis sobrevivientes al accidente, quien a los 41 años de edad volvió por tercera vez a la montaña (Cerro Gordo) donde casi muere. En el momento de esa tragedia en noviembre de 2016, James brillaba con el Real Madrid, desconociendo en ese momento que 10 años después iba a estar en el homenaje.

Entre Colombia y Brasil, “después de tanto dolor, de una tragedia, se forma una hermandad que es para siempre”, dijo Neto a la Agencia AFP desde Cerro Gordo, al oriente del departamento de Antioquia. El partido amistoso Atlético Nacional vs. Chapecoense está programado para este sábado, 26 de septiembre, en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 4:00 p.m., hora colombiana. Tendrá transmisión de Win Sports.

James Rodríguez intenta tirar un centro en el encuentro entre Atlético Nacional y Millonarios por la fecha 12 del segundo semestre de la Liga Colombiana 2026. Foto: David Jaramillo - Colprensa / El País

Por supuesto, James Rodríguez hará acto de presencia en este partido y se espera pueda ser titular en homenaje a las víctimas. Cabe recordar que se cumplirán menos de dos días tras el clásico ante Millonarios, por lo cual, el técnico Lucas González no descarta rotar nómina y el volante podría tener minutos.

Chapecoense, en la vereda donde ocurrió el accidente

En la tarde del viernes, la delegación brasileña visitó el lugar de los hechos y el sitio exacto donde se estrelló el avión de LaMia en el mes de noviembre de 2016. La nueva generación del club brasileño recordó a sus héroes en la vereda Pantalio, en el municipio de La Unión, Antioquia.

En el lugar del siniestro, hubo momentos de oración y reflexión debido a los hechos que acabaron con la vida de muchos jugadores y cuerpo técnico. El grupo viajero optó por visitar este lugar antes del partido amistoso, como parte del tributo de Chapecoense a sus víctimas.

Chapecoense vs. Atlético Nacional Foto: Atlético Nacional

La gloria para ‘Chape’ estaba cerca en ese noviembre y solo un partido los separaba de la posibilidad de alzar la Copa Sudamericana en el 2016. El destino sorprendió con una jugada inesperada: el accidente aéreo que provocó la muerte de 71 personas aquel 28.