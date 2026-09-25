Luis Díaz tiene un nuevo seguidor declarado. Se trata de una leyenda del Bayern Múnich, y campeón del mundo con Brasil en 2002, que habló bastante bien del guajiro.

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Fue Lúcio, hoy exjugador, pero que conquistó al mundo con sus desempeños como defensor central. El brasileño ve con muy buenos ojos a Luis Díaz.

Fue en charla con el creador de contenido, Juan Sandoval, donde Lúcio reconoció a Luis Díaz. Es una voz autorizada, pues el exjugador supo brillar con el Bayern Múnich.

Lúcio: “Luis Díaz es un gran jugador”

“Luis Díaz es un gran jugador, de mucha calidad, muy importante para Colombia y Bayern Múnich. Es un jugador que tiene muchas posibilidades de crecer porque está en un equipo que le da una gran condición y capacidad de hacer historia en Europa”, arrancó afirmando Lúcio.

Y añadió: “El Bayern es un equipo muy fuerte, no solo en Europa, sino en el mundo, por eso le da la oportunidad a él, que es un gran jugador”.

#futbol ♬ sonido original - juansandovalgil @juansandovalgil @lucio_l3 opina sobre Lucho y nuestra selección 🇨🇴 Un honor poder compartir con esta leyenda durante el Oktoberfest en 🇩🇪. Gracias @bundesligaes por hacerlo posible y regalarme esta gran oportunidad. Sin duda una de las charlas más inolvidables y épicas de mi vida. #juansandoval

Esas palabras no le pueden caer mejor a Luis Díaz, que no ha tenido un buen arranque de temporada con Bayern Múnich (2026-2027), pero que puede mejorar la situación deportiva.

La falta de eficacia de cara a portería contrari, y algunos fallos en el terreno de juego han dejado a Luis Díaz como blanco de críticas en Bayern.

Para mitigar ese mal arranque de año, Luis Díaz no fue convocado en Selección Colombia, de cara a esta fecha Fifa de septiembre y octubre. Un descanso le viene de perlas al guajiro.

Luis Díaz vistiendo la camiseta del Bayern Múnich en la temporada 2026-2027. Foto: Getty Images

Lúcio también habló de la Selección Colombia

¿Colombia tiene la posibilidad de ganar un mundial? El propio Lúcio, que sabe cuánto pesa el trofeo más importante en el deporte balompié, lo respondió:

“Colombia puede ganar una Copa del Mundo; el fútbol en la modernidad es diferente, todos los equipos tienen la posibilidad por las nuevas tecnologías, pienso que existe una posibilidad de que Colombia gane el Mundial”.