Con Santa Fe clasificado a octavos, así quedan los cuartos de final de la Copa Betplay: cruces definidos

Un cuadro a destiempo y todavía no se completan los clasificados a los cuartos de final de la Copa Betplay. Por ejemplo, Santa Fe hasta ahora se metió a octavos de final, luego de vencer 3-1 en el marcador global al Unión Magdalena (empataron 1-1 en la vuelta en Sierra Nevada), y ya tiene rival en los cuartos y jugará en Bogotá.

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De esta manera, Santa Fe jugará contra Fortaleza por los octavos de final, en un partido único para conocer el clasificado a los cuartos, donde ya están la gran mayoría de equipos instalados.

Santa Fe celebran en Santa Marta Foto: Santa Fe

Por si fuera poco, además de esta serie, también queda por definir el ganador de Barranquilla FC vs. Millonarios, que se disputará a principios de octubre en la capital del Atlántico.

Equipos clasificados a cuartos de final

En el primer turno de estos octavos de final, Llaneros de Villavicencio fue el primer clasificado a los cuartos tras vencer al Deportes Quindío en penaltis. Fue un empate 1-1 en el estadio Centenario de Armenia y 4-3 la victoria en la tanda de penaltis para el club llanero y así se verá las caras con Inter de Bogotá en la siguiente fase.

Precisamente, el club bogotano consiguió su clasificación tras derrotar a Real Cundinamarca en el renovado estadio Municipal de Mosquera. Inter de Bogotá había llegado a los octavos después de superar a Inter de Palmira en la fase anterior. El equipo capitalino ganó 2-1 al club cundinamarqués y así aseguró su presencia entre los ocho mejores del torneo.

Once Caldas también se clasificó a los cuartos de final de la Copa Betplay. El club de Manizales venció a Alianza Valledupar FC por la mínima diferencia (1-0) en el estadio Palogrande de la capital del departamento de Caldas.

El ‘Blanco Blanco’ hizo valer su condición de local en un compromiso de eliminación directa y encontró la efectividad para quedarse con un cupo entre los ocho mejores.

Atlético Nacional también logró la clasificación con un triunfo 3-0 ante Deportivo Cali. El técnico Lucas González alejó esos fantasmas en los octavos de final y el joven entrenador le ganó el pulso al venezolano Rafael Dudamel para seguir con vida. Un contundente 3-0 fue suficiente para que el club azucarero quedara eliminado.

América de Cali también hizo la tarea y le pasó por encima al Deportivo Pereira con un contundente 4-0 en el Pascual Guerrero. El club dirigido por David González se sigue viendo mejor en su estilo de juego y con goles de Dany Rosero, doblete de Tomás Ángel y otro de Yeison Guzmán, fue suficiente para acceder a cuartos de final.

Independiente Medellín fue superior al Pasto en el Departamental Libertad. Luego de algunos problemas para aterrizar en la capital del departamento de Nariño, DIM pudo sacudirse de las adversidades y así vencer 4-1 al equipo pastuso para seguir con vida y citarse con Atlético Nacional. Todo esto sucedió a principios de septiembre.

Internacional de Bogotá

Llaneros de Villavicencio

América de Cali

Atlético Nacional

Independiente Medellín

Once Caldas

Equipos que hasta ahora están en octavos

Barranquilla FC

Millonarios

Santa Fe

Fortaleza

Así se jugarán los cuartos de Copa Betplay

Internacional de Bogotá vs. Llaneros

América de Cali vs. Barranquilla FC o Millonarios

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Once Caldas vs. Santa Fe o Fortaleza

*Horarios por definir