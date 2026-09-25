¿Galán es Army? Estas son sus canciones favoritas de BTS y la razón por la que serán nombrados huéspedes de honor

La agrupación de K-pop BTS se presentará por primera vez en Colombia los próximos 2 y 3 de octubre de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, en el marco de su gira BTS World Tour: ARIRANG.

Ante la llegada de miles de seguidores nacionales e internacionales a la capital, la Alcaldía Mayor anunció que otorgará la distinción de huéspedes de honor a los siete integrantes del grupo surcoreano.

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La llegada de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook marca un hito en la agenda de espectáculos del país. Con dos fechas agotadas que reunirán a más de 80.000 asistentes, Colombia se convertirá en la primera parada de la gira de BTS en su tramo latinoamericano, que posteriormente continuará hacia Perú, Chile, Argentina y Brasil.

Esta gira representa el sexto tour mundial de la banda y celebra el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, titulado Arirang.

El recorrido internacional incluye 88 fechas programadas en 34 ciudades y 23 países entre 2026 y 2027, siendo este el primer reencuentro masivo de los integrantes con sus seguidores tras la finalización de sus compromisos con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

La distinción institucional como Huéspedes de Honor responde a una propuesta promovida por la comunidad de fanáticos agrupada en BTS ARMY Colombia.

A través del proyecto denominado “Bogotá BTS recibe”, la iniciativa buscó desde el 2 de julio de 2026 entablar comunicación formal con entidades del Distrito para articular acciones relativas al turismo, la cultura, la movilidad y la seguridad ciudadana.

En declaraciones recogidas durante este proceso de acercamiento, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el alcance que ha tenido la conversación digital sobre el evento y la disposición de la administración local para sumarse a la bienvenida:

“Lo primero es que tal vez uno de los temas sobre los que más me han llegado mensajes en redes sociales es BTS. Tengo una sobrina a la que le gusta mucho BTS y me ha recomendado; quiere ir al concierto. Recuerdo una que se llama ‘Dynamite’ y una que se llama ‘Hooligan’. Son sus favoritas”, señaló el mandatario capitalino.

@btsarmycolombia_ BTS está listo para llegar a Bogotá y Bogotá se alista para recibir a BTS Nos estamos preparando para un concierto inolvidable, pero no sólo eso, Bogotá va a recibir a los miembros de BTS como Huéspedes de Honor. Hemos trabajado juntos, la comunidad Army y las entidades de Bogotá, para hacer que este sea un evento seguro y emocionante para todos. ¿Están listos? 💜 #Bogotarecibeabts #bts #bogota #armycolombia #btsarmy @hobipower @BTS @mnijungkook @jimin ♬ sonido original - BTS ARMY Colombia 🇨🇴

Asimismo, el alcalde enfatizó la relevancia sociocultural que representa la movilización de los fanáticos hacia la ciudad:

“Yo he entendido que BTS es más que una banda y eso representa la comunidad ARMY. Queremos que quienes van a ir al concierto y quienes vienen a Bogotá tengan una experiencia con la ciudad, que lo que significa que BTS venga a la ciudad sea más que un concierto”.

Como parte del despliegue para la recepción de la agrupación y sus seguidores, la Alcaldía contempla la iluminación en tono morado —color representativo del colectivo de fanáticos de la banda— de puntos emblemáticos de la capital como el Palacio Liévano y la Torre Colpatria.

En el plano operativo, las autoridades distritales adelantaron que coordinan dispositivos especiales de movilidad y seguridad en las inmediaciones del estadio El Campín.

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El montaje técnico para las presentaciones contempla un escenario de 360 grados, pantallas LED y estructuras de gran formato, cuya instalación previa requirió ajustes temporales en la programación del calendario futbolístico local.

A la oferta de eventos relacionados se suma el BTS POP-UP: ARIRANG, un espacio temático e interactivo instalado en la Mansión Francesa desde el 19 de septiembre y disponible hasta el 18 de octubre.

Este sitio opera mediante reserva previa por franjas horarias e incluye zonas de experiencia y venta de mercancía oficial exclusiva de la era actual del grupo.