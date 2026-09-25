Muerte de la esposa de Julián Oro Duro: capturan a tres personas y se conocen nuevos detalles

La investigación por la muerte de Zeneida Socorro Castillo, esposa del cantante dominicano Julián Oro Duro, avanzó con la captura de tres personas y la identificación de un cuarto sospechoso que permanece prófugo. El caso ocurrió en una vivienda ubicada en el sector Brisa Oriental 6, en la autopista San Isidro, Santo Domingo Este.

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Castillo, de 60 años, murió luego de ser atacada dentro de la residencia. El artista también resultó herido y permanece hospitalizado mientras las autoridades continúan reconstruyendo lo ocurrido. Esperan los resultados de los estudios forenses para establecer oficialmente la causa de muerte.

La Policía Nacional de República Dominicana entregó información sobre las personas vinculadas a la investigación y explicó que dos de ellas tenían relación previa con el entorno del cantante.

“Los detenidos son Phillips Michael Tejeda Vásquez y Juan Carlos Hernández García (Peña), ambos apresados en cumplimiento de órdenes de arresto, así como Kevin Dariel Germán Troncoso (Yandel), de 23 años, quien previamente se había entregado a las autoridades. El cuarto implicado, que es buscado de manera activa, es Lawrence Mark Liranzo Marcos (Chiquito), de 18 años, quien también era conocido de la familia y hacía trabajos en una villa en construcción del artista, ubicada en la comunidad de Guerra”, manifestó la institución.

Un detalle que llamó la atención fue que uno de los nombres que aparece en la investigación había tenido acceso a propiedades del artista, debido a diferentes trabajos que realizó para él.

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“Phillips Michael Tejeda Vásquez, quien se desempeñaba como técnico de acondicionadores de aire, había hecho trabajos en propiedades de Julián Oro Duro y, en ocasiones, lo acompañaba en sus compromisos artísticos (bailes) en distintas comunidades, además de realizar encomiendas para el hogar del artista. Entre los trabajos realizados figuran la instalación de un aire acondicionado en la habitación de Julián Oro Duro y la reparación del portón eléctrico de la vivienda, entre otros. En tanto, las investigaciones establecen preliminarmente que Kevin Dariel Germán Troncoso (Yandel) y Juan Carlos Hernández García (Peña) habrían sido contactados por Phillips Michael Tejeda Vásquez para participar en el hecho criminal”, expresó la entidad.

La Policía señaló así una posible conexión entre los investigados y el círculo cercano del cantante. Sin embargo, la investigación continúa abierta y será la justicia dominicana la encargada de determinar las responsabilidades individuales.