“Me quieren silenciar”: Westcol preocupó con reciente pronunciamiento en sus redes sociales

Westcol volvió a generar expectativa entre sus seguidores luego de publicar un mensaje en su cuenta oficial de X, en el que aseguró que recibió información sobre una situación que, según sus palabras, no quieren que revele públicamente.

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El streamer paisa no explicó a qué se refería, pero sí anunció que entregaría más detalles durante una transmisión, que se llevará a cabo en la tarde del 25 de septiembre.

El creador de contenido escribió en X, donde suma más de 682.000 seguidores: “Me quieren silenciar, muchachos, ya me llegó la información, tengo todo el pote en mi memoria RAM y no quieren que saque la información; no puedo decir mucho. Nos vemos hoy a las 4 p. m., voy a decir todo”.

Las palabras del streamer generaron miles de comentarios entre sus seguidores, quienes quedaron a la expectativa de conocer qué información habría recibido y qué personas estarían interesadas en evitar que la hiciera pública.

Por ahora, Westcol no ha confirmado el motivo de su pronunciamiento ni ha entregado nombres relacionados con la situación. Ante la falta de detalles, algunos integrantes de su comunidad comenzaron a relacionar el mensaje con diferentes situaciones que han rodeado al creador de contenido recientemente.

Una de las posibilidades mencionadas en redes sociales está relacionada con Stream Fighters 5, la pelea de influencers que está programada para los próximos meses y que ha generado expectativa entre los seguidores de los creadores involucrados.

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Otra de las teorías apunta a la reciente polémica entre Mr. Stiven y Kris R., que también ha dado que hablar en redes sociales. El tema tomó fuerza después de que surgieran intercambios entre los creadores de contenido y diferentes declaraciones que terminaron involucrando a Westcol.

En medio de esa situación, Mr. Stiven reaccionó a una reciente canción de Kris R., en la que habría lanzado algunas indirectas, e hizo una polémica afirmación sobre Westcol. En particular, mencionó una supuesta relación sexual entre el streamer y Karina García.

Sin embargo, hasta el momento, Westcol no ha confirmado que su mensaje esté relacionado con esta polémica, con Stream Fighters 5 o con alguno de los nombres mencionados por sus seguidores.