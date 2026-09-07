Drácula busca superar las 12 millones de unidades vendidas con Westcol como protagonista de su nueva estrategia

Drácula, la marca de Halloween de Grupo Nutresa, anunció una alianza con el creador de contenido Westcol, que por primera vez permitió el ingreso de un streamer al Castillo Mutante, uno de los escenarios de su universo.

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La colaboración tuvo como uno de sus principales momentos un streaming en vivo en el que cerca de un millón de personas se conectaron simultáneamente para ver a Westcol ingresar al castillo y revelar ‘La Llave de la Profecía’, un coleccionable de edición limitada co-creado por el creador de contenido y marcado con su emblemática W.

La estrategia también incluye 20 nuevos coleccionables de la colección ‘Secretos del Pasillo Mutante’, con un sistema Mix & Match para que los consumidores puedan combinar piezas y crear sus propios monstruos.

A la propuesta se suman experiencias en diferentes plataformas. En el videojuego Fortnite estará disponible un mapa interactivo del Castillo de Drácula, mientras que la alianza con El Corral contempla una edición limitada de la malteada Drácula, acompañada por vasos del Pasillo Mutante que contienen secretos que se revelan al girarlos.

Con esta alianza, Drácula busca ampliar su presencia durante la temporada de Halloween y proyecta superar los 12 millones de unidades vendidas, además de alcanzar un crecimiento de 30 % frente a la temporada anterior.

La colaboración integra contenidos digitales, videojuegos y coleccionables para acercar la marca a las audiencias de Westcol.

“Con Westcol quisimos ir más allá de una colaboración. Queríamos una fusión real de dos comunidades. Él trae una conexión y lectura auténtica de sus audiencias, su manera de conectar en tiempo real, y eso redefinió el Universo de Drácula.”, Explicó Luisa Fernanda Carrizosa Baraya, gerente de mercadeo del negocio de helados del Grupo Nutresa.