Jumbo habilita pagos con Addi a través de la red de Credibanco

Jumbo, cadena de supermercados de Cencosud, se convirtió en el primer retailer en Colombia en habilitar pagos con Addi a través de la red de CCO Credibanco. La alternativa permitirá a los clientes utilizar esta opción de financiamiento directamente en las cajas de las tiendas.

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El nuevo sistema funciona mediante un código QR generado en el datáfono. El cliente debe escanearlo, confirmar la compra desde la aplicación de Addi y esperar la validación automática del pago.

La solución utiliza la infraestructura de más de 221.000 datáfonos de la red CCO Credibanco. Los comercios que ya están afiliados a esta red podrán aceptar los pagos sin realizar nuevas integraciones tecnológicas, desarrollos ni contratos adicionales.

La implementación se da en medio de la transformación de los medios de pago y del comercio en Colombia, con una mayor incorporación de alternativas digitales y de financiamiento en los procesos de compra.

“En Colombia, la red donde se puede pagar es mucho más grande que la red donde se puede acceder a crédito. Con Credibanco, y ahora con Cencosud, a través de Jumbo, estamos cerrando esa brecha”, afirmó Santiago Suárez, CEO y cofundador de Addi.

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La alianza busca ampliar los puntos donde los consumidores pueden utilizar esta alternativa de pago y facilitar el acceso a crédito durante las compras cotidianas.

“Esta alianza demuestra la capacidad de nuestra red de aceptación para habilitar nuevas formas de pago. Que un aliado como Cencosud, a través de Jumbo, la active primero confirma que es una solución estructural para el comercio colombiano”, concluyó Felipe Acevedo, presidente de CCO Credibanco.