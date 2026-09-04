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Hidroituango lidera Obras por Impuestos con inversión de $96.220 millones en 2026

Los proyectos estarán distribuidos en 13 proyectos de salud, educación, vías, agua potable y gestión del riesgo en Antioquia.

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Redacción Economía
4 de septiembre de 2026 a las 10:24 a. m.
La mayor destinación será para infraestructura de transporte, con $35.616 millones.
La mayor destinación será para infraestructura de transporte, con $35.616 millones. Foto: Getty Images

La Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. se consolidó como el principal contribuyente del país en el mecanismo de Obras por Impuestos, con una inversión proyectada de $96.220 millones durante 2026, distribuidos en 13 proyectos de salud, educación, infraestructura vial, agua potable y gestión del riesgo.

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De los recursos, $68.524 millones corresponden a nueve proyectos bajo la opción fiducia y $27.696 millones a cuatro iniciativas mediante convenio. La mayor destinación será para infraestructura de transporte, con $35.616 millones, seguida de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, con $27.696 millones; educación, con $21.391 millones; salud, con $6.670 millones, y agua potable y saneamiento básico, con $4.845 millones.

En salud, uno de los proyectos contempla la entrega de 345 equipos biomédicos a hospitales públicos de 21 municipios PDET de Antioquia, con una población objetivo de 797.338 personas. La dotación incluye mamógrafos, tomógrafos, ecógrafos, monitores de signos vitales y camas hospitalarias, entre otros elementos.

En infraestructura vial se destinarán $35.616 millones para intervenir en 5 kilómetros de la vía San Roque–San Lorenzo–La Palma, en San Rafael, y rehabilitar 6,1 kilómetros del corredor Narices–Juanes–El Jordán–La Holanda, en San Carlos.

Además, $4.845 millones serán destinados a sistemas de acueducto en los corregimientos Cargueros y Bijagual, en Nechí. En educación, los recursos incluyen la construcción y dotación de tres Centros de Desarrollo Infantil y la entrega de 92.986 elementos pedagógicos para escuelas rurales de 15 municipios de Antioquia.

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Los proyectos de gestión del riesgo, por $27.696 millones, tendrán alcance en 55 municipios ZOMAC de Antioquia y contemplan equipos para atención de emergencias, búsqueda y rescate, movilidad y logística.

“Con Obras por Impuestos estamos convirtiendo recursos en soluciones concretas para los territorios. Son más de $96.000 millones que nos permiten contribuir a proyectos de educación, salud, vías, agua potable y gestión del riesgo, con inversiones que llegan a distintas regiones de Antioquia y que tienen un impacto directo en las comunidades”, señalaron desde la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P.