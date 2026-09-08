Hidroituango reportó $1,09 billones de utilidades en el primer semestre de 2026

Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. cerró el primer semestre de 2026 con una utilidad neta de 1,09 billones de pesos, de acuerdo con los estados financieros presentados este 8 de septiembre durante la Asamblea General de Accionistas.

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Entre enero y junio, la compañía registró ingresos operacionales por 1,65 billones de pesos, provenientes de la generación de energía bajo el esquema BOOMT. La utilidad antes de impuestos fue de 1,68 billones de pesos y, después del reconocimiento de los impuestos correspondientes, el resultado neto se ubicó en 1,09 billones de pesos.

Al 30 de junio, los activos de Sociedad Hidroituango alcanzaron 1,91 billones de pesos, mientras que el patrimonio se ubicó en 1,21 billones de pesos.

Reporte financiero de Hidroituango. Foto: cortesía

Durante la Asamblea General de Accionistas también fue aprobada la distribución de 1,09 billones de pesos en dividendos, correspondientes al 100 % de la utilidad disponible para repartir.

De acuerdo con la participación accionaria, la Gobernación de Antioquia recibirá 23.494 millones de pesos; el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), 555.564 millones de pesos; Empresas Públicas de Medellín (EPM), 507.287 millones de pesos, y otros accionistas, 8.550 millones de pesos.

Esta es la segunda distribución de utilidades aprobada por la compañía durante 2026. En marzo, la Asamblea había autorizado la entrega de cerca de 241.000 millones de pesos correspondientes a los resultados financieros de 2025.

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La empresa señaló que la posibilidad de realizar dos cierres financieros durante el año permite presentar los resultados a los accionistas y, una vez aprobada su distribución, entregar los recursos correspondientes.

El informe detalló la situación financiera de Hidroituango. Foto: Cortesía: EPM.

“Los resultados del primer semestre muestran una Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. financieramente fortalecida y con capacidad de generar valor para sus accionistas. Estamos entrando en una etapa en la que los resultados de nuestro principal activo comienzan a traducirse en recursos concretos para Antioquia y sus territorios”, señaló Carolina Escobar, gerente general de la compañía.

Los resultados corresponden al desempeño financiero de la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. durante los primeros seis meses del año y a los ingresos derivados de su participación en la Central Hidroeléctrica Ituango.