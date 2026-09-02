“Hidroituango está en camino a convertirse en una plataforma de desarrollo regional”: Carolina Escobar, nueva gerente de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango

La ejecutiva antioqueña Carolina Escobar, con más de 20 años de experiencia en banca, mercados de capitales, inversión, infraestructura, energía y transformación empresarial, llega a una nueva etapa de uno de los activos estratégicos para la seguridad energética de Colombia: la gerencia de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango.

Hidroituango cuenta actualmente con cuatro unidades en operación y una capacidad de 1.200 MW, y tendrá ocho unidades y una capacidad instalada total de 2.400 MW cuando esté completamente terminada. Para Escobar, el reto va más allá de la generación de energía: se trata de contribuir a definir el futuro de un activo estratégico para el país y para Antioquia.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cómo recibe este nuevo reto, después de su gestión en Fiduciaria Central?

CAROLINA ESCOBAR (C. E.): Lo recibo con muchísimo compromiso. En la Fiduciaria hice un equipo extraordinario y logramos resultados muy importantes. Me voy dejando una organización más grande, más rentable y con nuevas capacidades, y con varios proyectos estratégicos encaminados. Uno de los grandes aprendizajes fue entender que el mundo público y el privado funcionan de manera diferente y necesita una transformación. En estos 20 meses logramos cambiar la mirada de corto plazo por una visión más grande, con victorias tempranas que nos permitieran avanzar hacia objetivos de largo plazo. Creo que esa forma de pensar y de ejecutar es lo que quiero llevar a Hidroituango.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué lleva de esa experiencia a Hidroituango y cuáles serán sus primeras prioridades?

C. E.: Los sectores son diferentes, pero los pilares de una organización bien liderada son los mismos: eficiencia, talento humano, información para tomar decisiones, capacidad de ejecución y visión de futuro. Mi carrera ha pasado por banca, retail, petróleo y gas, banca de inversión, mercados de capitales y ahora generación de energía. No me considero solamente una financiera. Mi fortaleza está en entender los números y tomar decisiones con información, pero también en involucrar a las personas en proyectos grandes, generar confianza y lograr que los equipos los saquen adelante. Hidroituango ya está en otra etapa. Es un activo que ya genera energía e ingresos y ahora el reto es definir cuál será su futuro y cómo puede seguir generando valor durante las próximas décadas.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué representa asumir la gerencia de Hidroituango en este momento?

C. E.: Es un reto enorme porque estamos hablando de uno de los activos energéticos más importantes de Colombia. Cuando estén en operación las ocho unidades, su participación en el sistema eléctrico colombiano será todavía mayor. Mi primera prioridad será hacer una inmersión muy profunda para entender todos los retos asociados con la operación, el clima, el agua y el futuro del activo. Este tipo de infraestructura hay que cuidarla, mantenerla y prepararla para los desafíos que vienen. Pero también tenemos que mirar más allá de la operación. El gran reto es definir qué queremos que sea Hidroituango para Antioquia y para Colombia en el largo plazo.

CÍRCULO DE MUJERES: Usted será la primera mujer en ocupar la gerencia. ¿Qué significa romper este techo de cristal?

C. E.: Estoy muy orgullosa y me alegra poder darle este ejemplo a mi hija, pero también a mi hijo. Soy la primera mujer en ocupar la gerencia de Hidroituango, pero es la historia de muchas primeras veces de mujeres liderando Hidroituango, Isagen, Ecopetrol y muchas otras grandes empresas en todos los sectores. No soy una cuota de género. Me escogieron por mis capacidades, mi experiencia, mi networking y mi historia de ejecución. Y eso es, al final, lo que las mujeres queríamos: que nos escogieran por nuestra capacidad. Las primeras que tenemos que creer que podemos hacerlo somos nosotras mismas. Esto no debe ser una guerra de género, sino una alianza entre géneros.

CÍRCULO DE MUJERES: Más allá de la generación de energía, ¿cómo piensa aprovechar las rentas que produzca Hidroituango para impulsar proyectos estratégicos en Antioquia?

C. E.: Hidroituango tiene el potencial de generar rentas muy importantes y el gran reto es definir cómo utilizarlas de manera estratégica y con una visión de largo plazo. Para ello, se creó el Fondo Horizontes en marzo de 2026, una de las grandes apuestas y uno de los legados del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Parte de una visión clara: transformar las rentas de una región en nuevas capacidades para impulsar su desarrollo. Estamos trabajando para que este fondo permita canalizar recursos de largo plazo hacia proyectos estratégicos de Antioquia, como acueductos, vías, trenes y otras infraestructuras que requieren financiación de largo plazo. La apuesta es que pueda adquirir la categoría de fondo soberano subnacional, lo que lo convertiría en el primero de Colombia. En esencia, se trata de construir un puente entre la rentabilidad y el desarrollo regional, y de dejar una plataforma sólida para los próximos gobiernos. Queremos que estos recursos se conviertan en una herramienta de transformación para Antioquia y que su destinación trascienda los tiempos políticos.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué papel jugará Hidroituango en las grandes conversaciones sobre el futuro energético del país?

C. E.: Quisiera que Hidroituango tenga un papel muy activo en la construcción de la hoja de ruta de la seguridad energética de Colombia. Vengo del petróleo y el gas, estoy llegando a la generación de energía y tengo experiencia en el mundo financiero. Quiero poner esas tres miradas al servicio de las grandes conversaciones del país. La Sociedad Hidroeléctrica Ituango es la propietaria del activo y EPM es el operador. Mi responsabilidad está en representar esa titularidad y, desde ahí, contribuir a definir cuál es el futuro de Hidroituango y cómo puede seguir generando valor para el país y para Antioquia.

CÍRCULO DE MUJERES: En este nuevo rol, las alianzas serán fundamentales. ¿Cómo piensa trabajar con la Gobernación, los gremios y los demás actores?

C. E.: Los equipos son muy importantes, pero también lo son las alianzas con la Gobernación, los gremios y los diferentes actores que tienen relación con el proyecto. Una parte importante de mi experiencia ha estado precisamente en construir relaciones con inversionistas, empresas y diferentes actores. Creo en la capacidad de generar confianza, escuchar y construir acuerdos. Esa capacidad de conectar visiones y generar relaciones de largo plazo es fundamental para sacar adelante proyectos de esta magnitud.

CÍRCULO DE MUJERES: Si mira hacia adelante, ¿qué le gustaría dejar como legado cuando termine esta etapa?

C. E.: Tengo un reto enorme y muy poco tiempo: dejar encaminadas estas herramientas de largo plazo para que no dependan de los tiempos políticos. Quiero que Hidroituango pase a la historia no solamente como una hidroeléctrica o como una generadora de energía, sino como el punto de partida de una plataforma de desarrollo regional. Que sus recursos permitan financiar grandes proyectos de infraestructura, generar nuevas oportunidades y dejar una capacidad económica que siga creciendo durante décadas. El verdadero desarrollo ocurre cuando somos capaces de sembrar hoy para que las regiones puedan crecer durante décadas.