Adriana Duque: impulsar las empresas es abrir oportunidades para miles de personas

“Uno de los mayores aciertos de mi carrera ha sido entender que el derecho no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para hacer posible el desarrollo de los negocios y generar valor para las organizaciones y la sociedad”, dice.

Nació en Medellín, es abogada de la Universidad de La Sabana, especialista en Seguros y Seguridad Social y en Servicios Públicos, con formación en Alta Dirección de la Universidad de los Andes. Durante más de 20 años ha construido una trayectoria en la que el derecho ha sido un habilitador de la transformación empresarial, la innovación y la competitividad. Gran parte de su carrera la desarrolló en Claro Colombia, donde lideró proyectos de expansión de infraestructura, contratación pública y privada, fusiones, reorganizaciones empresariales, fortalecimiento institucional y transformación digital.

Actualmente se desempeña como directora de Filiales de la Cámara de Comercio de Bogotá, cargo desde el que aporta su experiencia en el fortalecimiento del ecosistema empresarial. Convencida de que el crecimiento de las organizaciones genera oportunidades para las personas y las comunidades, ha impulsado proyectos con impacto económico y social, siempre desde la innovación, la confianza y el trabajo colaborativo. “Me gustaría que mi paso por las organizaciones se recuerde por haber impulsado cambios que fortalecieron la institucionalidad y generaron oportunidades para más personas y empresas”.