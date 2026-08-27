Oficial: Santa Fe vs. Vasco da Gama, días y horas para la llave de cuartos en Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe se instaló en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 luego de eliminar al poderoso River Plate en su casa, el estadio Más Monumental.

Para los dirigidos por Pablo Repetto fue romper con esa pared invisible de no poder triunfar ante un gigante de argentino como el millonario. Esta vez se dio y el rojo sigue firme en busca de su segunda conquista internacional de este tipo tras lo hecho en 2015.

El camino para los cardenales será aún más complicado de ahora en adelante. Según lo muestra el cuadro, su próximo reto es Vasco da Gama de Brasil, que cuenta con varias figuras colombianas en su plantel.

En caso de que el elenco capitalino logre la hazaña de dejar dicho brasileño, le correspondería la semifinal ante el ganador de Boca Juniors o São Paulo.

Si bien la ilusión del onceno rojo es alta, de momento van paso a paso y su siguiente enfrentamiento contra los de Río de Janiero es su prioridad.

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Conmebol en las últimas horas ya estableció fechas, horas, así como la manera en la que se distribuyeron las localías para los partidos de ida y vuelta de la siguiente ronda de la Sudamericana.

Para los de Bogotá será una llave con matices similares a lo que fue el mano a mano vs. River Plate. Primero jugarán en Bogotá y, a los ocho días deberán ir a Río de Janeiro, Brasil en busca de la obtención del tiquete.

Día, hora y localía en la llave de cuartos de final de Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe vs. Vasco da Gama

Día: 8 de septiembre de 2026

Hora: 5:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: El Campín, de Bogotá

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Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe

Día: 15 de septiembre

Hora: 5:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: São Januário, Río de Janeiro

Cuartos de final Copa Sudamericana 2026: cruces, días y fechas confirmados por Conmebol para la ida y vuelta, respectivamente Foto: Conmebol

Así dejó en el camino a River Plate

En una noche histórica para el arquero nacido en el Chocó, Weimar Asprilla, Santa Fe pudo sacar del camino a un multicampeón de Sudamérica en la tanda de penales que requirió de once cobros para definirse.

Durante los 180 minutos de la llave las diferencias jamás se notaron entre uno que era favorito y otro que llegaba con su estilo en busca de lograr la épica.

Cristian Mafla y Rafael Santos Borré en la serie de Copa Sudamericana de Santa Fe vs. River Foto: Getty Images

En Bogotá la semana anterior el partido quedó 0-0, con mejores sensaciones para Santa Fe que pudo ganarlo si hubiera sido efectivo. Para la vuelta fue igualdad a un tanto, luego de las anotaciones de Sebastián Driussi y Franco Fagúndez.

Entre lo más plausible para el equipo capitalino estuvo en que jamás le había logrado ganar a River Plate y esta vez lo pudo hacer, con la dificultad por demás de haber sido en su estadio, el Más Monumental.

😮😲 ¡EL MOMENTO DE LA CLASIFICACIÓN PARA @SantaFe! El 22° penal de la tanda en los pies del arquero Weimar Asprilla. pic.twitter.com/4ogwJk0OoE — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 27, 2026

También es de reconocer de Santa Fe que su nómina estaba por un amplio margen menos cotizada que la del rival. Los argentinos tenían campeones del mundo en su plantel como Gonzalo Montiel, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña y aún así, no lograron sobrepasar al rival.