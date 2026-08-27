La UEFA dejó en suspenso para esta temporada su amenaza de boicotear las competiciones organizadas por la Fifa, una medida adoptada después de que saliera a la luz el proyecto abortado del presidente de la instancia mundial, Gianni Infantino, de abrir el Mundial a inversores privados.

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Esta decisión de la UEFA se produce al término de una reunión celebrada en Mónaco entre las federaciones miembro de la instancia europea, los miembros de su Comité Ejecutivo y los representantes europeos en el Consejo de la Fifa.

“La Fifa ha confirmado por escrito a la UEFA que el proyecto FIFA Forward Enterprise ha sido retirado ‘de manera irrevocable y definitiva’ y que ‘no volverá a aparecer bajo ninguna otra forma, estructura, denominación o apariencia’. Habiendo obtenido las dos garantías que exigía de la Fifa el 30 de julio, y tras consultar a sus asociaciones nacionales, la UEFA aceptó por tanto suspender, con carácter provisional, la retirada de los equipos europeos de las competiciones de la Fifa para la próxima temporada”, escribió la Confederación Europea en un comunicado.

Anunciada el 30 de julio, esta amenaza de boicot se había mantenido pese a la retirada del proyecto de Gianni Infantino de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados, en la que se alojarían, en particular, los ingresos de la Copa del Mundo.

En ese entonces, los europeos exigieron garantías de que una iniciativa de este tipo, susceptible, según ellos, de “desnaturalizar el fútbol”, no pudiera repetirse “jamás” en el futuro.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA Foto: Getty Images

Se salvó el Mundial Femenino Sub-20

Según una fuente cercana a la UEFA, la decisión también está relacionada con la celebración, del 5 al 27 de septiembre en Polonia, del Mundial Femenino Sub-20. En este contexto, mantener el boicot de la UEFA se volvía insostenible frente a Polonia, que nunca renunció, ni siquiera en el punto álgido de la crisis, a acoger el torneo.

Además del país anfitrión, Europa cuenta con otros cinco representantes en este Mundial: Francia, Inglaterra, Italia, España y Portugal.

A pesar de haber levantado el boicot, la confederación europea, aliada con las confederaciones de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (CONCACAF) y de Asia (AFC), mantiene la presión para lograr la salida de Gianni Infantino, candidato a su propia reelección en el Congreso de la FIFA de marzo de 2027 en Marruecos.

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Demanda en marcha contra Infantino

La UEFA prepara una demanda ante la justicia suiza contra el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, por “gestión desleal”, debido a su proyecto frustrado de abrir la Copa del Mundo a inversores privados, según se supo el jueves por una fuente cercana al expediente.

En ese texto de 60 páginas, la UEFA precisa que se trata de una acción destinada a “un proceso en el extranjero”, que se llevará luego ante la justicia suiza, una vez que las filiales creadas por la Fifa en Estados Unidos para el Mundial 2026 hayan comunicado los detalles del proyecto.

El tipo de infracción que se le reprocha podría ser castigado con hasta cinco años de prisión.

*Con información de la AFP.