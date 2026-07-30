Selecciones de Europa anuncian un posible retiro del Mundial y torneos FIFA: comunicado oficial de la UEFA

UEFA y las 55 selecciones de Europa anunciaron su retiro del Mundial y los torneos organizados por la FIFA, si sigue adelante el proyecto de vender acciones a empresas privadas.

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En un comunicado conjunto manifestaron su rechazo absoluto a las idea apoyada por Gianni Infantino, presidente del ente rector del fútbol mundial, que busca privatizar un porcentaje de la próxima Copa del Mundo que se llevará a cabo en 2030.

“La UEFA y sus 55 asociaciones miembro permanecen unidas. Rechazamos de manera unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones de propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones de la FIFA a inversionistas privados”, arranca el comunicado.

Las selecciones europeas consideran que “la Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Ha sido construida a lo largo de generaciones por jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes”.

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