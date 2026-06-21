UEFA alista drástica medida tras la polémica pausa de hidratación del Mundial 2026: afectaría la Euro 2028

Si hay algo que ha causado todo tipo de comentarios, en este Mundial 2026, es la pausa de hidratación en los partidos. Son dos en cada encuentro: una al minuto 22′ del primer tiempo y la otra sobre los 67′, casi sobre el tramo final.

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Tras la orden del árbitro, los jugadores se acercan por tres minutos a la raya técnica para hidratarse. La actividad dura tres minutos, y después vuelven para continuar el encuentro. No importa el clima, la ciudad o el estadio; la normativa es obligatoria y, además, hay una tanda de publicidad para los televidentes.

Jugadores, técnicos y varias voces del mundo del fútbol se han pronunciado al respecto. De hecho, medios internacionales empiezan a filtrar información sobre lo que podría pasar en los próximos torneos de fútbol que se llevan la atención del mundo entero.

Pausa de hidratación en este Mundial 2026. Foto: Anadolu via Getty Images

“La Asociación Inglesa de Fútbol dijo que era poco probable que se implemente en la Eurocopa 2028”

Quien entregó la información fue el medio The Telegraph. Cabe recordar que la Euro 2028 genera bastante expectativa, entre la prensa y los aficionados, debido a que se realizará en varios países y, ahora, no tendría la pausa de hidratación.

Eso sí, varios medios también aclaran que la UEFA seguiría firme con las pausas de hidratación, pero cuando las temperaturas superen los 32 °C - 35 °C.

🚨JUST IN: UEFA have confirmed there will NOT be any hydration breaks during the 2028 Euros pic.twitter.com/kgZ7XM0UGi — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 21, 2026

Reacciones a la pausa de hidratación en el Mundial 2026

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, en rueda de prensa: “Cuando las temperaturas suben de 30 o 35 grados, como nos pasó en la Copa América, una pausa de hidratación es correcta para que el jugador se hidrate y vuelta al juego”.

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina: “¿El cooling break? Si tienes inercia positiva, esa pausa te corta un poco. Lo de la tormenta es un mínimo de media hora, que es todavía peor. Es un tema y en Estados Unidos es frecuente”

Virgil Van Dijk, jugador de Países Bajos: “El cooling break es algo curioso. He estado viendo casi todos los partidos hasta ahora y, cada vez que se pasa a publicidad, resulta un poco… La verdad es que no me gusta mucho”.