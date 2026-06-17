‘Cooling break’ en el Mundial 2026: división por la medida de Fifa desata polémica en pleno torneo

¿Cooling break, sí o no? Esa es una de las grandes preguntas que abarcan el desarrollo de este Mundial 2026. La ya famosa pausa de hidratación tiene lugar a los 22′ y a los 67′ de todos los partidos que se juegan en esta cita orbital.

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Las críticas han llovido en grandes cantidades. En las redes sociales se percibe cierta molestia entre los hinchas, pues durante las pausas, que duran tres minutos cada una, se emite publicidad del Mundial.

El medio The Athletic publicó una encuesta donde revelan que el 76.4% de sus encuestados ven como “problemático” el Cooling break, el 13.3% creen que “no son un problema”, y el 10.3% se identifican con que les gustan.

Pausa de hidratación en el partido de Uruguay contra Arabia Saudí en este Mundial 2026. Foto: AP Photo/Lynne Sladky

Es una herramienta para medir la aceptación o el rechazo por parte de los millones de espectadores que siguen este Mundial 2026, el más grande hasta ahora, con 48 selecciones.

Voces de los protagonistas cuestionan el Cooling break del Mundial 2026

Néstor Lorenzo - técnico de la Selección Colombia

“Cuando las temperaturas suben de 30 o 35 grados como nos pasó en la Copa América, una pausa de hidratación es correcta para que el jugador se hidrate y vuelta al juego”, dijo Lorenzo en rueda de prensa.

Y añadió: “Pero cuando se hace de tres, cuatro o cinco minutos se pierde la esencia de lo que es la hidratación y es otro tema. Estoy viendo que en principio cuando hacían las pausas de hidratación mostraban al técnico hablando con los jugadores, pero ahora es pauta publicitaria, y eso tiene otro sentido. Habrá que preguntar si ese era el sentido inicial o el bienestar de los jugadores. Es una pregunta que debemos hacer”.

Lionel Scaloni - técnico campeón del mundo con Argentina

“¿El cooling break? Si tienes inercia positiva, esa pausa te corta un poco. Lo de la tormenta es un mínimo de media hora, que es todavía peor. Es un tema y en Estados Unidos es frecuente”, afirmó Lionel Scaloni.

Virgil Van Dijk - capitán de Países Bajos

“El cooling break es algo curioso. He estado viendo casi todos los partidos hasta ahora y, cada vez que se pasa a publicidad, resulta un poco... La verdad es que no me gusta mucho”, dijo el zaguero centran de la naranja.

Virgil van Dijk, capitán de la Selección de Países Bajos, en este Mundial 2026. Foto: NurPhoto via AFP

“Creo que para los hinchas que lo ven por televisión tampoco es algo ideal (...). Si hace mucho calor, obviamente está bien incluirlas”, y añadió: “En mi opinión, habría que analizar cada partido de forma individual”.