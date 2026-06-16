Dura crítica de Lorenzo a la nueva ‘máquina’ de la FIFA en el Mundial 2026 para hacer dinero: mensaje a Infantino

El técnico Néstor Lorenzo atendió la rueda de prensa en la previa del partido ante la Selección Uzbekistán, válido por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026. El equipo colombiano sale a la cancha del mítico Estadio Azteca a hacer historia, en su vuelta a una Copa del Mundo tras ocho años de ausencia.

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Colombia, tras no asistir a Qatar 2022 luego de firmar un fracaso en Eliminatorias de la Conmebol, el Mundial 2026 con 48 equipos le abrió una linda oportunidad a la ‘Tricolor’ para tomar venganza en Norteamérica. Su debut en el Grupo K le servirá para medir las fuerzas, mirar en qué nivel está parado y sumar tres puntos que prácticamente le dejarían en la próxima ronda.

En la rueda de prensa, además de hablar de la Selección Uzbekistán de Fábio Cannavaro y mostrar sus puntos altos y bajos, de Luis Díaz y el nivel de James Rodríguez, le llegó una pregunta sobre las pausas de hidratación, idea totalmente nueva en el fútbol que comenzó a usarse en este Mundial 2026, donde se cree que es un tiempo para que los futbolistas puedan tomar líquido durante el primer y segundo tiempo.

Esta medida de la FIFA ha cargado muchas críticas durante el Mundial 2026, pues muchas cadenas de televisión utilizaron este espacio para agregar publicidad y por su supuesto cobrar cifras gigantes de dinero. En todos los partidos hay una pausa de hidratación obligatoria por medida de la entidad mundial, en una en el primero y otra en el segundo tiempo.

Francia en la pausa de hidratación contra Senegal. Foto: AP Photo/Pamela Smith

Mientras pasa ese tiempo de hidratación, las cadenas de televisión que cubren el Mundial 2026 han optado por usar es tiempo y desenfocar las cámaras de la cancha y pasar anuncios publicitarios, que prácticamente aumentan sus ganancias por publicidad de forma abismal. Muchos dicen que la naturaleza de ese ‘cooling break’ se ha reemplazado por el dinero. El mismo Lorenzo expuso su punto de vista.

Lorenzo sobre las pausas de hidratación

Tras las pregunta de ESPN, Néstor Lorenzo se vio a favor de la apuesta de la FIFA, pero luego explicó esos puntos que hacen que la medida pierda su esencia en el Mundial 2026, que además hace que no se piense en el bienestar de los jugadores. Recordó que eso que se vio en la Copa Libertadores, con los entrenadores hablando con futbolistas, no está pasando en la Copa del Mundo.

“Cuando las temperaturas suben de 30 o 35 grados como nos pasó en la Copa América, una pausa de hidratación es correcta para que el jugador se hidrate y vuelta al juego”, dijo Lorenzo en primera medida.

Luego agregó: “Pero cuando se hace de tres, cuatro o cinco minutos se pierde la esencia de lo que es la hidratación y es otro tema. Estoy viendo que en principio cuando hacían las pausas de hidratación mostraban al técnico hablando con los jugadores, pero ahora es pauta publicitaria, y eso tiene otro sentido. Habrá que preguntar si ese era el sentido inicial o el bienestar de los jugadores. Es una pregunta que debemos hacer”.

Con la mente puesta en Uzbekistán, el técnico Néstor Lorenzo atendió a los medios en el Estadio Azteca y confirmó a El País que Jhon Córdoba está recuperado Foto: Juan Antonio Sánchez

En promedio, esas pausas duran seis minutos en el cómputo del partido, en principio para ayudar a los jugadores con la hidratación en un torneo donde muchos partidos se juegan con elevadas temperaturas en el verano estadounidense. Muchos han visto un interés comercial durante ese tiempo que hace que las críticas vayan en aumento.