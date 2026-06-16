Notificación de Lorenzo para Fábio Cannavaro: habló de Luis Díaz, James y mostró puntos débiles de Uzbekistán

El técnico Néstor Lorenzo atendió una rueda de prensa un día antes del partido ante la Selección Uzbekistán, válido por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026. La Tricolor sale a la cancha del mítico Estadio Azteca y vuelve a una Copa del Mundo tras ocho años de ausencia.

Añorado regreso de la Selección Colombia: ocho años deseándolo y así llega a la gran cita de la Copa del Mundo

Ella es la periodista deportiva que es nuera de Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia

Tras no asistir a Qatar 2022 luego de firmar un fracaso en Eliminatorias de la Conmebol, el Mundial 2026 con 48 equipos le abrió una linda oportunidad a la Selección Colombia para tomar venganza en Norteamérica. Su debut en el Grupo K le servirá para medir las fuerzas y sumar tres puntos que prácticamente le dejarían en la próxima ronda.

Lorenzo habló de sus estrellas, Luis Díaz y James Rodríguez, además que analizó a la Selección Uzbekistán y sus puntos altos o bajos con el técnico Fábio Cannavaro a la cabeza. El campeón del mundo con Italia espera sorprender en el Azteca y fortalecerse en defensa para al menos cerrar con su arco en cero.

Esa es la tarea que Lorenzo deberá cumplir en este debut, teniendo en cuenta que los rivales que se ven un punto abajo, han fortalecido su zona defensiva en esta edición, como es el caso de Cabo Verde ante España, que al final no logró ni siquiera abrir el marcador. La Selección Colombia ya está concentrada en Ciudad de México y alista el once titular.

Lorenzo sobre Uzbekistán

En sus palabras, Néstor Lorenzo dio muestras de que conoce muy abien al rival y de inmediato expuso que juegan con línea de cinco y tres centrales para armar un bloque bajo al momento de que la Selección Colombia tenga la posesión de la pelota.

Y eso Lorenzo parece que lo convierte en una debilidad de su rival, siempre y cuando tenga la táctica clave para derrumbar la línea de cinco que el entrenador italiano le va a proponer desde el primer minuto.

“Es un equipo que juega con tres o cinco defensores en bloque bajo, dos volantes centrales, dos carrileros o extremos y el nueve de área juega muy bien de espaldas, juega las pelotas paradas muy bien. Es ordenado y sabe a qué juega”, analizó Lorenzo en rueda de prensa.

“La forma de contrarrestarlos es asumiendo el protagonismo y encontrando los espacios entre líneas y bueno será un partido de paciencia y agresividad en el fin de las jugadas”, dijo Lorenzo en la rueda de prensa.

¿Qué dijo de Luis Díaz?

“Él ya lo vivió en la Copa América (la presión). Pasó en la Eliminatoria también. Momentos donde Colombia estaba alarmada porque o marcaba. Pero es un proceso tanto como para el jugador como la persona y su nivel tiene que estar por encima de esas presiones”, agregó Néstor Lorenzo.

Luis Díaz, jugador y figura de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

“Todos los jugadores del Mundial recuerdan cuando fueron niños y Lucho es así. Le dices que descanse y lo ves jugando. Hay mucha satisfacción. Hacemos lo posible para el sueño del pibe y el jugador mundialista que saldrá mañana. Hay una ilusión y sentimiento de Corazón”, complementó el DT argentino.

¿Qué dijo de James Rodríguez?

James llega bien. Ha ido creciendo en lo físico y en sus rendimientos. Sus condiciones lo hacen que, sin correr tanto, define y da claridad en el juego. En la intensidad, Colombia está a la altura. Francia nos superó, pero por momentos estuvimos en esa curva de rendimiento. Ese no es el tema. Hay que defender bien y saber atacar", puntualizó Lorenzo.