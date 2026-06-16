Los cuatro ejemplos que da Japón en pleno debut en el Mundial 2026: impacta al fútbol y la humanidad

Gestos tan básicos que muchos no muestran o ignoran. Los japoneses no pierden de vista las bases de su vida y hacen lo imposible para mantener un planeta lleno de humanidad o buenos principios. O bueno, eso es lo que han mostrado en pleno debut en la Copa del Mundo ante Países Bajos en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, Estados Unidos.

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Y es que los japonenses son fieles a una costumbre que es casi ya una tradición mundialista. El primer ejemplo viene de miles de aficionados de Japón que dejaron impecables las gradas del estadio de Dallas tras alentar a su selección en el debut contra Países Bajos. Recordaron que recoger lo que se ensucia forma parte de la cultura japonesa.

Como en otros grandes eventos deportivos, los seguidores nipones en el Mundial 2026 volvieron a quedarse en el estadio tras el empate 2-2, para asegurarse de dejarlo tal como lo encontraron y recogieron meticulosamente la basura en bolsas plásticas azules.

La escuela de la vida de Japón

“A los japoneses nos enseñan que, cuando usamos un lugar, debemos dejarlo más ordenado al marcharnos de lo que estaba cuando llegamos”, comentó Eita Tanaka, un joven de 20 años de edad, que vestía la camiseta azul de Japón y sostenía una cerveza y un par de vasos.

The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect. 🤝🇯🇵 pic.twitter.com/o9qJUOLefY — FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026

Las tareas de limpieza forman parte de la educación japonesa desde una edad temprana; es habitual ver a los niños limpiando suelos y mesas en las escuelas.

Está tan naturalizado este hábito que en el país escasean los botes de basura, pues se espera que la gente lleve sus desperdicios a casa; además, deshacerse de los residuos domésticos puede ser una tarea engorrosa que implica clasificar la basura en diferentes categorías, fomentando una cultura de reciclaje, en un país que supera los 122 millones de habitantes.

Un entrenador que prioriza las señales

El técnico Hajime Moriyasu mostró la madurez de su proceso deportivo con un suceso poco habitual en la comunicación entre jugador y DT en el partido.

Este entrenador lleva ocho años al frente del equipo japonés y parece que el entendimiento que pueda tener hacia sus dirigidos es crucial.

EL MÉTODO MORIYASU 🇯🇵📋



En el marco del estreno mundialista en Dallas que terminó 2-2 ante Países Bajos, el entrenador de Japón realizó indicaciones con una pizarra. pic.twitter.com/HoJegKwy3n — TyC Sports (@TyCSports) June 14, 2026

Su esfuerzo valió la pena, pues Japón pudo empatar 2-2 ante la favorita Países Bajos. Hajime Moriyasu usó una serie de tableros y marcadores para indicar números clave que significaban una estrategia. Se le vio borrando y demarcando, y alzando sus brazos para que dirigidos entendieran la estrategia a utilizar durante el compromiso en Dallas.

Homenaje a una estrella que no pudo estar

Una de las bajas de la Selección Japón que brilla por su ausencia es el futbolista Wataru Endo del Liverpool de la Premier League. Este volante no pudo estar por lesión en el Mundial y hace falta su presencia debido al aporte en la cancha y en camerino. Ante Países Bajos, sus jugadores decidieron hacerle un homenaje y colgaron su camiseta en el camerino durante el juego en Dallas.

Otro de los gestos bonitos de Japón del que poco se ha hablado.



Wataru Endo, figura y líder de la selección se lesionó y no pudo estar en el Mundial.



Sus compañeros quisieron honrarlo igual durante el torneo: ayer, su camiseta fue colgada en el banquillo y estuvo ahí todo el… pic.twitter.com/AjYrCXXznX — Juez Central (@Juezcentral) June 15, 2026

Empate cuando no son favoritos

Por último, Japón pudo remontar cuando todo parecía perdido, lo que muestra que una buena táctica puede derrumbar la estrategia de la favorita hasta en los minutos finales. Virgil Van Dijk y Crysencio Summerville habían puesto adelante a los neerlandeses, pero Deichi Kamada al 89’ colocó el 2-2 final para dar un buen debut en el Mundial 2026.