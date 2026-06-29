Con el aura del pentacampeón, Brasil se impuso ante Japón en el último minuto y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026

Del pie de Martinelli, la selección brasileña de fútbol logró su pase a octavos en el Mundial 2026 ante la selección de Japón en un encuentro que tuvo un sinfín de emociones, donde el marcador final fue 2-1 a favor de la pentacampeona mundial.

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El encuentro se llevó a cabo en el estadio de Houston, donde miles de fanáticos vivieron un grandioso partido entre dos equipos habilidosos.

Al comienzo del partido, ambas selecciones tuvieron el manejo del balón, buscando aquella oportunidad que les abriera el marcador.

Con el paso de los minutos, Brasil comenzó a tener mayor posesión, aunque sin la claridad necesaria para penetrar la defensa japonesa, y con unos samuráis azules bien plantados en su zona del campo para contener el ataque.

Así se vivió el encuentro entre Brasil y Japón Foto: NurPhoto via Getty Images

Poco a poco comenzó la transición ofensiva del conjunto asiático, a través de una rápida coordinación de pases y ritmo.

Esto derivó en un sorprendente gol desde fuera del área, logrado por el mediocampista Kaishū Sano en el minuto 28′ y que sorprendió a la hinchada canarinha.

El primer tiempo fue dominado por el conjunto asiático, que se fue al descanso con el marcador parcial de 1-0. No obstante, tras el comienzo de la segunda parte, el balón tuvo puro estilo de samba.

El técnico, Carlo Ancelotti, tomó la decisión de ingresar en el entretiempo a la joven promesa Endrick, cambiando a un plantel mucho más ofensivo en la búsqueda del empate.

Ese replanteamiento dio frutos, ya que durante una ráfaga de cuatro minutos la selección verdeamarela tuvo tres ocasiones claras de gol.

La primera, una atajada espectacular del guardameta Susuki a Bruno Guimarães; la segunda, un cabezazo de Casemiro que no cruzó la línea del gol por intervención de los defensas japoneses; y la tercera, un centro por la banda izquierda que encontró nuevamente la cabeza de Casemiro. En esta última ocasión acertó, para empatar el marcador 1-1.

Aun así, la pentacampeona mundial siguió buscando el gol de la remontada. La situación más clara la tuvo Vinicius Jr. al minuto 57′ tras una jugada espectacular, que sin embargo fue atajada por el guardameta japonés, Susuki.

Luego, Brasil fue perdiendo la intensidad ofensiva que había mostrado en esos primeros minutos del segundo tiempo, hasta que al minuto 95′ apareció Gabriel Martinelli, quien le dio la victoria a Brasil en la última jugada del encuentro.

Así, Brasil avanzó a octavos de final y espera al ganador del duelo entre las selecciones de Costa de Marfil y Noruega.