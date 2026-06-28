¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este lunes, 29 de junio? Canal y hora para ver en vivo

Este domingo 28 de junio de 2026 se disputó el primer partido de la ronda de 16avos del Mundial de Fútbol, que se realiza en Estados Unidos, México y Canadá.

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El encuentro inicial de esta nueva fase tuvo como participantes a las selecciones de Canadá y Sudáfrica, quienes jugaron un emocionante partido, cuyo ganador solamente se supo hasta los últimos minutos.

Exactamente al 92′, el canadiense Stephen Eustáquio logró un poderosísimo remate desde fuera del área y le dio a su equipo el pase a octavos de final.

Ahora el mundo está a la espera de conocer los resultados de los otros 30 participantes, quienes aún se mantienen vigentes y buscan seguir pasando fases para lograr llegar al ansiado trofeo del fútbol profesional.

Para este lunes 29 de junio, el mundo seguirá conociendo más países que seguirán en el torneo, al igual que aquellos que darán su última danza. Un total de tres partidos se disputarán.

Cronograma para los 16avos del Mundial 2026 el 29 de junio

Brasil vs. Japón — NRG Stadium (Houston) | 12:00 p. m.

— NRG Stadium (Houston) | 12:00 p. m. Alemania vs. Paraguay — Gillette Stadium (Boston) | 3:30 p. m.

— Gillette Stadium (Boston) | 3:30 p. m. Países Bajos vs. Marruecos — Estadio BBVA (Monterrey) | 8:00 p.m.

¿Cómo vienen los equipos de cara a los encuentros?

El primer partido que será disputado durante el cronograma será entre Brasil y Japón, encuentro que ha sido tendencia durante los últimos días por su coincidencia con la serie Supercampeones, que hace 24 años planteó ese mismo partido.

La selección brasileña de fútbol llega como líder invicta del grupo C, tras haber empatado contra Marruecos y conseguir la victoria ante las selecciones de Haití y Escocia.

El jugador más destacado ha sido, sin ninguna duda, Vinicius Jr. El extremo del Real Madrid ha sido el máximo goleador de la Canarinha durante la competencia al registrar cuatro goles.

Vinicius contra Escocia. Foto: NurPhoto via Getty Images

Además, Brasil tiene de vuelta a uno de sus máximos referentes en la historia de la selección, Neymar Jr, quien el pasado encuentro ante Escocia pudo tener sus primeros minutos de juego en el Mundial.

Por su parte, la selección de Japón tampoco supo lo que es perder en fase de grupos, al empatar ante Países Bajos y Suecia, y ganar contra Túnez.

El orden táctico y la velocidad en transición de los japoneses fue vital para que consiguieran la segunda posición del grupo F, y esperar repetir hazañas de ganar a los países más grandes del torneo.

Por otro lado, Alemania se enfrenta a Paraguay, en donde el conjunto bávaro fue primero del grupo E, a pesar de haber sufrido una derrota ante Ecuador, resultado que puede pagar caro en su próximo encuentro.

Partidazo entre Ecuador y Alemania por la fase de grupos del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Pamela Smith

En el caso de Paraguay, pudo adentrarse entre los mejores terceros del Mundial, al conseguir cuatro puntos.

De la mano del técnico Gustavo Alfaro, la albirroja quiere volver a la gloria de pasar a una siguiente fase.

Por último, Países Bajos se enfrentará a Marruecos en el que, sin ninguna duda, será uno de los partidos más parejos.

Selección de Países Bajos Foto: FIFA

La naranja mecánica consiguió la primera posición en el grupo F, sin conocer hasta la fecha una derrota. Por su parte, Marruecos busca repetir la hazaña que consiguió en Catar 2022.