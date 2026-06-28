Canadá vence a Sudáfrica y avanza a los octavos de final: espera a dos posibles rivales de peso

Las selecciones de Canadá y Sudáfrica se enfrentaron en el primer encuentro de la ronda de 16avos del Mundial de fútbol. Los Canucks lograron la hazaña de avanzar a los octavos de final, al ganar 1-0 tras un golazo del mediocampista Stephen Eustáquio al minuto 92′.

Así quedaron las tablas de todos los grupos en el Mundial 2026

El desarrollo del encuentro tuvo una montaña rusa de emociones y ambos equipos previnieron el tanto de su contrincante.

Pese a ello, la selección de Canadá fue la que más generó ocasiones de peligro, con varios disparos a puerta, pero que no afectaban al guardameta sudafricano Ronwen Williams.

El partido tuvo su controversia, ya que en los últimos minutos del primer tiempo, el conjunto canadiense reclamó un penal polémico ante el lateral Richie Laryea, quien tuvo un cruce con el defensa africano Khuliso Mudau.

Polémica en el partido entre Canadá y Sudáfrica Foto: Getty Images

De acuerdo con el árbitro del encuentro, el portugués João Pedro Silva Pinheiro, no era falta, por lo que invalidó un posible penal.

Esto derivó en la furia de los jugadores canadienses, quienes siguieron reclamándole al juez incluso cuando había acabado el primer tiempo.

Ya en el desarrollo del segundo tiempo, Canadá se hizo con la posesión del balón, pero esto no impidió que Sudáfrica buscara opciones para convertir un gol.

Uno de ellos ocurrió en el minuto 58′, cuando Oswin Apollis realizó un disparo que, desafortunadamente para el sudafricano, se fue a un costado de la portería.

El encuentro entre Sudáfrica y Canadá quedó 0-1 a favor de los Canucks Foto: Anadolu via Getty Images

Al pasar los minutos, Canadá se veía perdida, sin ningún síntoma de buscar una anotación que le diera el pase a octavos.

Fue ahí que el técnico estadounidense, Jesse Marsch, tomó la decisión de ingresar a Alphonso Davies, el capitán y referente de los Canucks, quien hasta ahora pudo tener sus primeros minutos en el torneo tras recuperarse de una lesión.

Con Davies al mando, Canadá pudo traer mayor fluidez a su juego y en el minuto 92′ llegó el primer y único gol del encuentro.

Fue Stephen Eustaquio, luego de recibir el balón tras un mal rechazo de Sudáfrica, quien disparó de larga distancia y logró el único tanto del encuentro.

Canadá se convierte en la primera selección clasificada a los octavos de final del Mundial 2026. Además, el anfitrión del Mundial consigue una gran hazaña, al ser la primera vez que llega a esta fase del certamen.

Canadá hace historia al superar a Sudáfrica y clasificarse por primera vez a los octavos de final de un Mundial. Foto: Anadolu via Getty Images

El conjunto canadiense ha participado solamente en tres ediciones de mundiales de fútbol: México 1986, Catar 2022 y la actual competencia. Sin embargo, en las anteriores había quedado eliminada en fase de grupos.

Próximo rival para Canadá

El conjunto canadiense espera conocer a su próximo rival, que se definirá entre la selección de Países Bajos y Marruecos, cuyo encuentro será el lunes 29 de junio a las 8 de la noche en el estadio Monterrey, en México.