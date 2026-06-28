Dávinson Sánchez habló del gol que le anularon contra Portugal: respondió con humor

Pasan las horas y la polémica sigue a flor de piel: ¿fue bien anulado el gol de Dávinson Sánchez contra Portugal? La imagen del VAR, durante el partido, reveló que el central de la Selección Colombia tenía la punta del pie adelantada, y por eso el tanto no subió al marcador.

¡POR LA PUNTA DEL PIE! ASÍ FUE EL GOL ANULADO A COLOMBIA



El gol de la victoria fue invalidado por posición adelantada de Davinson Sánchez. ¿Qué opinás? pic.twitter.com/xnlWvChwWx — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

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El gol que le anularon a Sánchez fue a los 90+3′ contra Portugal. De haber sido validado, habría significado posiblemente el 1-0 final con el que Colombia habría ganado el partido más esperado de la fase de grupos. Al final terminó 0-0; los cafeteros resultaron líderes del grupo K y ahora se verán contra Ghana en dieciseisavos de final.

Dávinson en charla con Rossy Lemos: “Yo calzo nueve y medio”

La reconocida periodista y presentadora de RCN, Rossy Lemos, habló con Dávinson Sánchez por videollamada y dialogaron sobre lo que fue el partido ante Portugal. Inevitablemente, una de las preguntas fue sobre el gol anulado.

“Dávinson, Dios mío… —¿Cuánto es que calzas? —le preguntó Lemos al jugador de la Selección Colombia. Le respondió: “Nueve y medio (…) pasó algo… pero bueno, son las reglas, para eso están. ¿Qué se va a hacer?”.

“Seguir apoyando. ¿Cómo así? Acabamos primeros; hay que seguir con toda, como siempre. Lo disfrutamos al menos”, afirmó Sánchez, quien agregó: “Un tratamiento en el pie. ¿Nueve y medio? Una talla normal. En el fútbol dicen que los que calzan poco tienen buen pie, o sea que juegan bien”.

Y cerró con: “Nosotros tenemos un dicho acá, que cuando juega la selección pasan cosas bonitas, y bueno, vamos a seguir dándola toda para que el país sea feliz, que es lo más importante”.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Este viernes, 3 de julio, contra Ghana, en el estadio Kansas City, a partir de las 8:30 p.m. (hora colombiana). Empieza el mata a mata en los dieciseisavos del Mundial 2026, donde el que pierda quedará eliminado de la cita orbital.

Se trata de un partido de alto nivel para la Selección Colombia. Ghana asoma al encuentro luego de terminar tercera del grupo L, en el que Inglaterra acabó líder y Croacia segunda. La escuadra africana logró cuatro puntos, mientras que Panamá cerró la zona con cero.

Además, un viejo conocido aparece para el combinado tricolor: Carlos Queiroz. El portugués es el entrenador de Ghana, y se recuerda por su paso por la Selección Colombia, desde principios de 2019 hasta finales de 2020, cuando los resultados no lo acompañaron y el rendimiento dejó malas sensaciones, como la aplastante derrota 6-1 ante Ecuador en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.