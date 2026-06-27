La reacción de Carlos Queiroz mientras Colombia definía el cruce con Ghana en 16avos: “Vulgar y ordinario”

El técnico de la Selección Ghana, el portugués Carlos Queiroz, habló con duras palabras mientras Colombia definía su suerte en el Mundial 2026 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Hard Rock Stadium de Miami. Tras el 0-0, quedó establecido que el entrenador se volverá a ver las caras con los futbolistas colombianos.

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Tras la caída ante la Selección Croacia, en partido por la tercera fecha del Grupo L que se jugó en Filadelfia, Carlos Queiroz criticó el Mundial 2026 con sentencias definitivas y aseguró que la ampliación a 48 equipos “reduce el valor y el significado” de la competencia. Eso, desconociendo que este nuevo formato, en este momento, le dio la clasificación a su equipo a la siguiente fase como tercera.

“Creo que, con este número de equipos, el Mundial pierde mucho valor y significado”, explicó el técnico portugués. En palabras recogidas por The Athletic, Carlos Queiroz también dice que estas nuevas reformas de la Fifa tienen tinte de “vulgar y ordinario”.

“Participar en la Copa del Mundo debería ser algo excepcional. Incluso los partidos de clasificación en Europa y en África pierden su sentido y su significado porque son demasiados”, agregó el crítico Queiroz, dando en el punto de que las eliminatorias en las diferentes confederaciones afiliadas a Fifa pierden su rumbo por la cantidad de equipos que se clasifican.

Carlos Queiroz, entrenador portugués que dirigió a la Selección Colombia durante un año y diez meses (febrero 2019 - diciembre 2020) Foto: Getty Images

Queiroz es un viejo conocido en la Copa del Mundo, pues disputa su sexto torneo como entrenador, tras sus participaciones en Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Queiroz, muy duro con el Mundial 2026

“Hoy en día es el dinero el que manda y ya no se le llama fútbol, sino dinero-ball”, lanzó Queiroz.

“Yo prefiero ver la Copa del Mundo como un acontecimiento excepcional que debe tener mucho significado y por el que haya que luchar para estar allí”, puntualizó el nacido en Mozambique.

La edición de 2026 del Mundial tiene grandes novedades, con el aumento de 32 a 48 equipos y 104 partidos repartidos entre tres países coorganizadores: Estados Unidos, Canadá y México. Eso sin contar los ‘cooling break’ bastante criticados por jugadores y técnicos.

Este cambio también permite que la Fifa introduzca una ronda adicional con los dieciseisavos de final, antes de los octavos, la que precisamente jugará Queiroz con Ghana ante Colombia, pero por ser tercero y no segundo.

Queiroz se vuelve a encontrar con Colombia

En medio de las críticas de Carlos, se definió que su rival en 16avos será la Selección Colombia, la misma que dirigió tras José Pékerman y ser presentado en febrero de 2019.

Queiroz fue destituido tras la dolorosa goleada ante Ecuador (6-1) en Quito Foto: Getty Images

Su ciclo no duró mucho en Colombia y la caída por seis goles ante Ecuador en Quito le cerró definitivamente las puertas a su proceso deportivo y tuvo que irse por la puerta de atrás.