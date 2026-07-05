Carlos Queiroz tomó drástica decisión tras su eliminación a manos de la Selección Colombia

El director técnico portugués Carlos Queiroz oficializó este domingo su salida del cargo como seleccionador de Ghana. La determinación se dio a conocer luego de que el conjunto africano quedara eliminado en la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

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La delegación ghanesa finalizó su participación en el certamen internacional el pasado viernes, tras caer por un marcador de uno a cero ante la Selección Colombia.

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A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el entrenador de 73 años manifestó su conformidad con el proceso realizado durante su gestión al frente del equipo.

Queiroz comunicó que finaliza sus labores institucionales con un balance de satisfacción por los objetivos alcanzados con los futbolistas. El estratega europeo había asumido la dirección de la plantilla africana en el mes de abril del presente año.

Antecedentes del entrenador y rendimiento en la fase de grupos

Con esta participación, el técnico sumó su cuarta experiencia en la máxima competencia de fútbol, tras dirigir a Portugal en 2010 y a Irán en las ediciones de 2018 y 2022.

En su trayectoria profesional también registra etapas al mando de combinados como Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Colombia, Egipto, Catar y Omán. En el entorno de clubes, el estratega portugués ocupó el banquillo del Real Madrid durante la temporada de 2003 y 2004.

Al momento de su contratación hace tres meses, las autoridades de la Federación Ghanesa de Fútbol optaron por no especificar la duración final del contrato.

Durante el desarrollo de la fase de grupos del Mundial, la selección de Ghana registró una victoria ante Panamá, un empate sin goles frente a Inglaterra y una derrota ante Croacia. Estos resultados le permitieron acumular cuatro unidades en la tabla de posiciones de su zona.

Balance de Ghana en los torneos mundiales

A pesar de finalizar en la tercera posición del Grupo L, el seleccionado africano avanzó a la ronda de eliminación directa como uno de los mejores terceros del campeonato.

¡ARRIBA LA SELE! Centro de Luis Suárez y definición de primera de Jhon Arias para el 1-0 de Colombia contra Ghana.



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En la ronda de dieciseisavos de final, el equipo se midió ante Colombia, escuadra que se quedó con la victoria mediante una anotación conseguida por el volante Jhon Arias. La eliminación impidió que el grupo igualara los registros del combinado de Ghana en la edición de Sudáfrica 2010.

En aquella oportunidad, la escuadra ghanesa avanzó hasta la instancia de cuartos de final, marcando un registro de referencia para los equipos de su federación continental.

Posteriormente, la selección de Marruecos rompió ese hito de los equipos de la Confederación Africana al acceder a las semifinales en el Mundial de Catar 2022. Tras confirmarse la salida de Queiroz, los directivos ghaneses iniciarán el proceso para la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico.

*Realizado con información de AFP*