Colombia se catapulta en el ranking FIFA: así quedó tras vencer a Ghana y clasificar a octavos

La Selección Colombia alista maletas para viajar a Vancouver (Canadá), donde enfrentará la llave de octavos de final contra Suiza. La Tricolor eliminó a Ghana y sigue soñando con jugar los ocho partidos del Mundial 2026.

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Además de emocionar al país con el golazo de Jhon Arias y la victoria en Kansas City, el combinado nacional se consolidó en la casilla número 11 del ranking FIFA.

Colombia quedó por encima de Alemania y Croacia, selecciones que fueron cabezas de serie y cayeron eliminadas en diecisesiavos de final.

En la cima de la clasificación está Francia, que le ganó el lugar a Argentina tras su sufrida serie contra Cabo Verde. España cayó al tercer lugar, seguido de Inglaterra y Brasil.

En el ‘Top 10′ del ranking FIFA continúan las selecciones de Marruecos, Portugal, Países Bajos, Bélgica y México, que está siendo la revelación del Mundial 2026.

Ranking FIFA actualizado tras los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA.com

La Copa del Mundo continuará a partir de este sábado con los partidos de octavos de final que ya quedaron definidos en el calendario.

Así se jugará la próxima fase:

Canadá vs. Marruecos

Paraguay vs. Francia

Brasil vs. Noruega

México vs. Inglaterra

Portugal vs. España

Estados Unidos vs. Bélgica

Argentina vs. Egipto

Suiza vs. Colombia

El partido de la Selección Colombia contra Suiza quedó programado para el próximo martes, 7 de julio, a las 3:00 de la tarde (hora colombiana). Para ese momento ya estarán definidas los otros siete enfrentamientos y sus respectivos clasificados a cuartos de final.

La Tricolor parte como favorita por lo hecho hasta ahora; sin embargo, Suiza tiene varios jugadores de gran presente en Europa y cuenta con más argumentos para poner en peligro el arco de Camilo Vargas.

El rival de la Selección Colombia viene de dejar en el camino a Argelia en los dieciseisavos de final y marcha en el puesto 15 del ranking FIFA, es decir, solo cuatro lugares por debajo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

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Para el DT es un gran logro llegar hasta octavos de final, pero no se conforma. “Significa mucho porque este es un torneo difícil, distintas temperaturas, horarios, viajes y una logística diferente para cada partido“, dijo tras la victoria sobre Ghana.

Lorenzo no cambió su idea de juego contra los africanos y tampoco piensa hacerlo ante Suiza. “La manera que concibo el fútbol es asociado, es colectivo, es armar de pronto pequeñas sociedades en distintos sectores del campo, es parte de un todo. Creo que la selección viene trabajando desde el primer minuto en pos de conseguir un funcionamiento colectivo que haga destacar a las individualidades, no que la individualidad haga destacar al colectivo“, indicó.