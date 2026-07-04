El gesto de James Rodríguez que da la vuelta al mundo: su cara por ser sustituido ante Ghana lo dice todo

Un gol de Jhon Arias le sirvió a la Selección Colombia para derrotar a Ghana por 1-0 en Kansas City y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, en los que chocará contra Suiza. James Rodríguez fue titular, sigue en deuda y fue sustituido en el entretiempo.
Bien se sabe que James Rodríguez es fundamental en el esquema y que el camerino lo necesita para el andamiaje, tanto en el vestuario como en la cancha, pero en esta Copa del Mundo sigue sin goles ni asistencias y su falta de protagonismo abre dudas en el país.
El tanto de Jhon Arias en el minuto 14 materializó un dominio de Colombia no tan amplio y volvió a dejar a James lejos de las acciones de gol. Fue sustituido en el entretiempo y en su lugar ingresó Richard Ríos. El 10 dejó una imagen para el recuerdo, sentado en el banquillo y observando a sus compañeros iniciar el segundo tiempo.
Las cámaras de DSports mostraron a James Rodríguez en el banco de suplentes, aparentemente molesto por el cambio; lanzó algunas miradas y se le vio serio en su postura. Juan Camilo Portilla pasó a su lado y lo saludó, mientras el foco se colocaba en Richard Ríos, quien ingresó para el segundo tiempo.
SALE JAMES RODRÍGUEZ EN COLOMBIA— DSPORTS (@DSports) July 4, 2026
Se retiró el 10 y en su lugar ingresó Richard Ríos para disputar el segundo tiempo ante Ghana.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PzDUSjnFZW
Las imágenes ya dan de qué hablar en el país y en el Mundial 2026, pues el cambio fue una decisión estratégica de Néstor Lorenzo y su intención atendía a una modificación en el mediocampo para darle más libertad a Gustavo Puerta y así poder ser más revulsivo y buscar abrir las bandas.
James espera a Suiza
El gol de Arias, al minuto 14, le dio una victoria clave a Colombia y un respiro ante la presión por pasar de fase, pues ahora figura entre las 16 mejores selecciones del Mundial 2026. En los octavos enfrentará a Suiza, que avanzó tras derrotar 2-0 a Argelia y ahora se medirá con el conjunto cafetero en Vancouver, Canadá.
Colombia encarriló pronto el triunfo, más allá de James Rodríguez. Ghana no representó peligro en el arco de Camilo Vargas, pero sí hizo ver a Colombia enredada y con poca claridad en la definición. Se espera que contra Suiza el 10 vuelva a la titularidad y trate de mejorar la imagen que hasta ahora deja con la Tricolor en cuatro partidos disputados en la Copa del Mundo.