El gesto de James Rodríguez que da la vuelta al mundo: su cara por ser sustituido ante Ghana lo dice todo

Un gol de Jhon Arias le sirvió a la Selección Colombia para derrotar a Ghana por 1-0 en Kansas City y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, en los que chocará contra Suiza. James Rodríguez fue titular, sigue en deuda y fue sustituido en el entretiempo.

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Bien se sabe que James Rodríguez es fundamental en el esquema y que el camerino lo necesita para el andamiaje, tanto en el vestuario como en la cancha, pero en esta Copa del Mundo sigue sin goles ni asistencias y su falta de protagonismo abre dudas en el país.

El tanto de Jhon Arias en el minuto 14 materializó un dominio de Colombia no tan amplio y volvió a dejar a James lejos de las acciones de gol. Fue sustituido en el entretiempo y en su lugar ingresó Richard Ríos. El 10 dejó una imagen para el recuerdo, sentado en el banquillo y observando a sus compañeros iniciar el segundo tiempo.

Las cámaras de DSports mostraron a James Rodríguez en el banco de suplentes, aparentemente molesto por el cambio; lanzó algunas miradas y se le vio serio en su postura. Juan Camilo Portilla pasó a su lado y lo saludó, mientras el foco se colocaba en Richard Ríos, quien ingresó para el segundo tiempo.

SALE JAMES RODRÍGUEZ EN COLOMBIA



Se retiró el 10 y en su lugar ingresó Richard Ríos para disputar el segundo tiempo ante Ghana.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PzDUSjnFZW — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Las imágenes ya dan de qué hablar en el país y en el Mundial 2026, pues el cambio fue una decisión estratégica de Néstor Lorenzo y su intención atendía a una modificación en el mediocampo para darle más libertad a Gustavo Puerta y así poder ser más revulsivo y buscar abrir las bandas.

James espera a Suiza

El gol de Arias, al minuto 14, le dio una victoria clave a Colombia y un respiro ante la presión por pasar de fase, pues ahora figura entre las 16 mejores selecciones del Mundial 2026. En los octavos enfrentará a Suiza, que avanzó tras derrotar 2-0 a Argelia y ahora se medirá con el conjunto cafetero en Vancouver, Canadá.

James Rodríguez abandonó el terreno de juego tras el entretiempo. Foto: AP Photo/Ed Zurga

Colombia encarriló pronto el triunfo, más allá de James Rodríguez. Ghana no representó peligro en el arco de Camilo Vargas, pero sí hizo ver a Colombia enredada y con poca claridad en la definición. Se espera que contra Suiza el 10 vuelva a la titularidad y trate de mejorar la imagen que hasta ahora deja con la Tricolor en cuatro partidos disputados en la Copa del Mundo.