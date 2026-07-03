Así quedan los cruces de octavos del Mundial 2026: partidos, fechas y estadios

Con un solitario gol de Jhon Arias, la Selección Colombia derrotó a la Ghana de Carlos Queiroz por 1-0 en Kansas City y accedió a los octavos de final del Mundial 2026, en los que chocará contra Suiza en los octavos de final. Este era el último partido de la lista de 16avos y la Copa del Mundo comienza otra fase de eliminación directa.

Colombia 1 vs. 0 Ghana: Reviva el minuto a minuto de la clasificación a octavos de final de la Tricolor

El himno de Colombia puso la piel de gallina en Kansas City: Ghana sintió la fiesta en la tribuna

El tanto de Jhon Arias en el minuto 14 materializó el dominio de la Selección Colombia, que dejó en el banco a su figura James Rodríguez en el descanso y que sigue ganando con un ajustado marcador, pero con momentos de gran destello ofensivo que ponen a celebrar a la hinchada tricolor.

Este triunfo de Colombia cierra la etapa de los dieciseisavos de final. Antes, la selección de Argentina se midió con Cabo Verde y sufrió más de la cuenta. Al equipo de Lionel Messi le tocó ir hasta el alargue para poder superar a unos guerreros caboverdianos que hicieron historia en Norteamérica.

Ahora, la Selección Colombia viajará a Vancouver, Canadá, para enfrentar a Suiza, que cerró la ronda de dieciseisavos de final eliminando a Argelia por 2-0. Si de ‘calvario’ se trata, la Tricolor no sufrió tanto como Argentina para vencer en el cruce anterior a Cabo Verde (3-2). Por otra parte, Paraguay resulta ser una gran novedad, luego de exponer la crisis de Alemania y eliminarla.

Colombia encarriló pronto el triunfo ante una decepcionante Ghana, a la que no le sirvió la experiencia en el banco de Carlos Queiroz y solo pudo aguantar el gol en contra de Jhon Arias. Ni siquiera le dio para ir por la igualdad y así forzar el alargue.

Cruces de octavos de final en el Mundial 2026

Sábado, 4 de julio

Canadá vs. Marruecos : Estadio Houston.

: Estadio Houston. Paraguay vs. Francia: Estadio Filadelfia.

Domingo, 5 de julio

Brasil vs. Noruega : Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

: Estadio Nueva York/Nueva Jersey. México vs. Inglaterra: Estadio Ciudad de México (CDMX).

Lunes, 6 de julio

Portugal vs. España : Estadio Dallas.

: Estadio Dallas. Estados Unidos vs. Bélgica: Estadio Seattle.

Martes, 7 de julio

Argentina vs. Egipto : Estadio Atlanta.

: Estadio Atlanta. Suiza vs. Colombia: Estadio BC Place (Vancouver, Canadá).

De estas series, los ganadores clasificarán a la instancia de cuartos de final, que reúne a los mejores ocho equipos de la Copa del Mundo. Por ejemplo, si Colombia vence a Suiza, le tocará enfrentarse al ganador de Egipto vs. Argentina. Si Paraguay hace la épica ante Francia, irá con Canadá o Marruecos.