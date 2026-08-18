Este sería el próximo eliminado de ‘MasterChef Celebrity 2026’, según la inteligencia artificial

La competencia en MasterChef Celebrity 2026 entra en una de sus etapas más exigentes y cada reto puede convertirse en el último para uno de los famosos que todavía permanecen en la cocina.

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Con varios participantes portando el temido delantal negro, los seguidores del programa gastronómico ya comienzan a hacer sus propias apuestas sobre quién podría abandonar la competencia.

Entre los nominados se encuentran: Iván Marín, Mariana Mozo, Luciano D’Alessandro, Emiro Navarro, Martica, Pautips, Sebastián Villalobos, Luisa Vergara y Marcela Carvajal, todos con la presión de demostrar que tienen lo necesario para continuar en el reality culinario.

Ante este panorama, la inteligencia artificial fue consultada sobre cuál de estos participantes tendría mayores posibilidades de convertirse en el próximo eliminado.

La predicción apunta a un nombre que ha logrado llamar la atención durante la competencia: Iván Marín.

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Iván Marín, el señalado por la inteligencia artificial

De acuerdo con el análisis realizado por inteligencia artificial, Iván Marín sería el participante con mayor riesgo de abandonar MasterChef Celebrity 2026 en el próximo reto de eliminación.

La predicción no significa que su salida esté confirmada ni que exista información oficial sobre el resultado del programa. Se trata únicamente de un ejercicio basado en factores generales que suelen influir en este tipo de competencias, como el nivel mostrado durante los retos, la presión de las pruebas de eliminación y la capacidad de los concursantes para responder ante preparaciones complejas.

El comediante deberá enfrentarse nuevamente a la presión de la cocina, donde un error en la preparación, una mala decisión o incluso la presentación de un plato pueden marcar la diferencia entre continuar en competencia o despedirse del programa.

La verdadera respuesta se conocerá cuando MasterChef Celebrity 2026 revele el resultado de la prueba. Mientras tanto, la predicción de la inteligencia artificial pone a Iván Marín en el centro de las apuestas, aunque el desenlace podría ser completamente diferente una vez los famosos se enfrenten al reto definitivo.