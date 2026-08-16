Belén Alonso, de ‘MasterChef Celebrity’, confesó que sufrió maltrato psicológico: “Tenía eso taladrado en el cerebro”

La mas reciente temporada de MasterChef Celebrity continúa poniendo a prueba las habilidades y la creatividad culinaria que los participantes pueden llegar a tener, ya que aún siguen en la etapa de descubrimiento, donde se dan cuenta la calidad de preparaciones que pueden hacer para llevar al atril.

“A Belén no le gusta nada”: la alta exigencia de la chef mexicana que puso en aprietos a los famosos en ‘MasterChef’

Como en la temporada pasada, los chefs que se encargan de juzgar los platos son Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y la mexicana Belén Alonso, quien conmovió a los televidentes en uno de los últimos capítulos.

En días pasados, el reto del día consistía en hacer un platillo que les recordara a los participantes sus vidas, sobre todo esos momentos que más han significado, tanto por lo bueno como por lo retador que fue.

Antes de empezar el reto, Claudia Bahamón les preguntó a cada uno de ellos por las llaves que abre la puerta a esos momentos, y por esto, varios terminaron con lágrimas en sus ojos.

Luego de pasar por los participantes, llegó el momento de los chefs y fue Belén Alonso quien decidió abrir su corazón y revelar que fue víctima de maltrato psicológico por parte de su exmarido.

La nueva jurado de MasterChef reveló que sufrió maltrato psicológico. Foto: Instagram @chefbelenalonso

La famosa cocinera dejó claro que en su vida tiene muchas puertas, pero se centró en la que más ha marcado su vida.

“A mí me dieron las gracias por participar en un matrimonio, después de 12 años, me avisaron ‘ya me voy’, y yo siempre trabajé, era como el señor de la casa, yo cooperaba igual, como muchos matrimonios hoy en día, pero aquí el señor se desapareció”, dijo inicialmente.

Luego, confesó que debido a esto tuvo que ir con su psicólogo, todo porque su expareja la hacía sentir culpable de no cumplir bien su rol de madre por trabajar.

“Me acuerdo que fui con mi doctor y le dije ‘soy la peor mamá del mundo’, yo tenía eso taladrado en el cerebro, porque mi exmarido me decía que yo era mala mamá, y que yo era una mala mamá porque trabajaba y porque no estaba en la casa con mis hijos, pero él vivía de mí”, agregó.

La jurado de este reality culinario mencionó que hoy en día, sus hijos le celebran el día de la madre y del padre también, ya que consideran que ella hizo el papel de ambos.

“Entonces cuando es el día del padre, a mí mis hijos me felicitan, mis hijos me dan las gracias, me dicen porque tú eres mamá y papá, y es un común denominador en Latinoamérica las mamás que estamos solas”, afirmó.

La historia cobró un poco de humor en el momento en el que Belén les dijo a sus compañeros y participantes que su expareja siguió su vida con una pareja que se llama igual que ella y que también se dedica a cocinar.

Retomando la historia, Alonso dejó claro que le tomó bastante tiempo y esfuerzo entender que estaba siendo víctima de un maltrato psicológico sutil.

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Por esto dijo: “A mí me costó mucho entender el maltrato psicológico que es muy sutil y que te deja en la indefensión, y que te acabas creyendo las cosas. Entonces a mí se me quitó lo de mala mamá, soy la mamá más chingona que hay y mis hijos se divierten conmigo, somos una familia de cuatro”.

Por último, dejó claro que la relación que lleva con sus hijos es excelente y constante. Además, envió un mensaje de admiración a todas las mujeres que como ella, tuvieron que criar a sus hijos solas. “Yo quiero felicitar a todas las mamás solteras, unas por elección y otras porque no les quedó de otra, pero aplaudo a todas esas mujeres el mundo porque somos un chingo y merecemos de verdad un aplauso”, concluyó.