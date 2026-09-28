‘MasterChef Celebrity’ Colombia 2026: Víctor Tarazona es el nuevo eliminado en un exigente reto de repostería

En la emisión de este lunes 28 de septiembre de MasterChef Celebrity Colombia 2026, la competencia culinaria vivió una de sus jornadas más exigentes de la temporada.

El actor y participante Víctor Tarazona se convirtió en el nuevo eliminado del programa tras no lograr convencer al jurado con su preparación dulce, en una prueba donde el uso de la freidora de aire dictó el destino de los concursantes en riesgo.

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El ciclo de competencias previo a esta jornada dejó un panorama complejo para la cocina. Siete de los concursantes quedaron expuestos a la prueba de eliminación al no alcanzar la salvación ni contar con el respaldo mayoritario de los comensales en el reto previo.

En dicha instancia, la creadora de contenido Pautips, el extenista Robert Farah y la cocinera de tradición Martica lograron asegurar su permanencia, dejando en la cuerda floja a Julieta Piñeres, Luciano D’Alessandro, Marcela Carvajal, Sebastián Villalobos, Emmanuel Restrepo, Verónica Orozco y Víctor Tarazona.

El reto de eliminación puso a prueba la capacidad de adaptación y técnica de los participantes, quienes debieron preparar un postre utilizando la freidora de aire como herramienta principal de cocción.

Durante los minutos reglamentarios, la tensión se hizo evidente en las distintas estaciones de trabajo. La actriz Verónica Orozco enfrentó serias dificultades técnicas cuando su enyucado comenzó a desarmarse durante la fase de emplatado, lo que requirió ajustes de último minuto para lograr presentar la preparación ante los jueces.

Por otro lado, la presentadora Julieta Piñeres destacó en la jornada tras elaborar un postre a base de dátiles. Su propuesta recibió comentarios positivos de los chefs expertos, quienes resaltaron el equilibrio en los sabores, el contraste de texturas y el manejo adecuado del tiempo de cocción bajo las limitaciones técnicas del reto.

Pese a los esfuerzos individuales de los concursantes por corregir fallas estructurales y de sabor sobre el final del tiempo reglamentario, las evaluaciones de la mesa de jurados determinaron que la preparación presentada por Víctor Tarazona no alcanzó los estándares requeridos en esta etapa de la competencia.

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De acuerdo con el concepto del jurado, las imperfecciones en el punto de cocción y el resultado final del plato determinaron su salida del certamen.

Con esta decisión, Tarazona concluye su paso por el reality de cocina, mientras que los seis participantes restantes en riesgo aseguran una semana más en la competencia de MasterChef Celebrity Colombia.