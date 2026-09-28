“Falleció hace dos días”: la imitadora de Selena Quintanilla cantó en ‘Yo Me Llamo’ tras la muerte de su madre

Durante la emisión, definida por la producción como una gala orientada al homenaje y el recuerdo de grandes referentes de la música, los participantes enfrentaron la retroalimentación del jurado integrado por Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán Díaz.

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El momento de mayor impacto de la noche estuvo protagonizado por la imitadora de Selena Quintanilla, quien saltó al escenario pocas horas después de sufrir la pérdida de su madre.

A las 09:41 p. m., la concursante que interpreta a la fallecida ‘Reina del Tex-Mex’, Selena Quintanilla, ofreció una presentación que rebasó el plano estrictamente competitivo.

Tras finalizar su actuación, la participante reveló al jurado y a la audiencia que su madre había fallecido apenas dos días antes, dedicándole íntegramente su interpretación como un tributo a su memoria.

La revelación generó una reacción inmediata entre los jurados, quienes se pusieron de pie para aplaudir de manera unánime el profesionalismo y la fortaleza de la concursante.

Amparo Grisales, visiblemente conmovida, le expresó su admiración por subir al escenario en medio del duelo personal y posteriormente se acercó para brindarle un abrazo. Este hecho se consolidó como el eje emocional de la velada en el denominado ‘Templo de la Imitación’.

La jornada también dejó balances positivos en cuanto al nivel técnico y visual de otros participantes. A las 08:51 p. m., el imitador de Beéle saltó a la tarima para interpretar el tema ‘Calor’, contando con la colaboración especial de ‘Yo Me Llamo Nicky Jam’.

La presentación fue recibida con entusiasmo por el jurado: Elder Dayán Díaz felicitó al concursante resaltando la similitud física y vocal con el artista original, mientras que Amparo Grisales elogió la entrega de la interpretación.

Por su parte, la doble de la cantante española Isabel Pantoja obtuvo una valoración mayoritariamente favorable. La mesa de jueces coincidió en que la participante logró una caracterización física y vocal de alto nivel.

No obstante, el jurado César Escola matizó los elogios al señalar que la actuación aún requería un componente mayor de dramatismo y teatralidad para equipararse completamente a la figura de la intérprete original.

La presentación de ‘Yo me llamo Pablo Alborán’ fue calificada por Amparo Grisales como demasiado reservada.

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La jueza le sugirió al participante trabajar en su proyección corporal, ganar sensualidad en el escenario e incorporar el acento característico del cantautor español, aspecto que el jurado consideró insuficiente en esta entrega.

De igual manera, la imitación de la figura del rock colombiano Andrea Echeverri generó observaciones divididas. Aunque los jueces destacaron el vestuario y la propuesta visual, coincidieron en que la actuación resultó sobredimensionada en sus gestos y extrañaron la inclusión de los matices y ‘gallos’ vocales propios de la vocalista de Aterciopelados.

Finalmente, a las 09:58 p. m., la doble de la artista urbana Becky G recibió observaciones sobre el control del aire y la identidad vocal.

César Escola indicó que en diversos pasajes del tema la voz de la intérprete se alejaba del registro característico de la cantante estadounidense, mientras que Amparo Grisales concluyó que a la presentación “le faltó más esencia”, instando a la participante a profundizar en el personaje para futuras entregas.