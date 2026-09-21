“Te veo igual”: César Escola frena en seco a uno de los favoritos de ‘Yo me llamo’ por su aspecto

En una nueva jornada en el denominado ‘Templo de la imitación’ de Yo me llamo, el cuerpo de jurados, conformado por Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán, dejó en claro que la competencia ha entrado en un nivel de máxima exigencia.

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Durante la emisión, la atención se centró en los aspectos estéticos y de caracterización, donde pequeños desaciertos desencadenaron observaciones críticas para varios de los participantes.

El punto más álgido de la velada ocurrió durante la presentación de la imitadora de Selena Quintanilla. La jueza Amparo Grisales le hizo un severo llamado de atención debido al manejo del maquillaje en el escenario.

De acuerdo con las observaciones en pantalla, el exceso de labial provocó que la concursante manchara el micrófono y sufriera un imprevisto estético durante su actuación. Aunque el jurado César Escola tuvo un gesto condescendiente y Elder Dayán valoró la energía de la participante, este último le señaló la falta de precisión en el acento característico de la reina del tex-mex.

Por su parte, el imitador de Beéle enfrentó un duro cuestionamiento por parte de César Escola respecto a su evolución visual.

El jurado fue enfático al manifestar que percibe monotonía en sus presentaciones: “Te veo igual”, le recriminó. Para complementar el concepto del personaje, Grisales sugirió alternativas de estilo, como llevar el cabello mojado, buscando una propuesta visual más arriesgada.

En contraste con las observaciones críticas, otros participantes lograron convencer al jurado a través de interpretaciones que destacaron por su nivel vocal y emotividad.

El imitador de Pablo Alborán logró conmover a Grisales, quien afirmó haber quedado “enamorada” de la actuación, y recibió comentarios favorables de Elder Dayán, mientras que Escola le solicitó imprimir aún más fuerza en sus próximas salidas.

La jornada también estuvo marcada por momentos emotivos. La doble de Becky G rompió en llanto al finalizar su número tras recibir felicitaciones del panel por el avance demostrado en su proceso formativo.

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Asimismo, la imitadora de Isabel Pantoja fue calificada como “muy buena alumna” tras conseguir la aprobación unánime de los tres jueces, quienes resaltaron la correcta aplicación de las enseñanzas recibidas en la escuela del programa.

Las actuaciones de los dobles de Andrea Echeverri y Darío Gómez completaron la fecha con notas positivas sobre su evolución y actitud escénica.