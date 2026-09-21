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Mariana Pajón, tras su embarazo, volvió a ganar medalla de oro: espectacular victoria en los Juegos Suramericanos

La ‘reina del BMX’ lo hizo de nuevo y vuelve a subir a lo más alto del podio.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

21 de septiembre de 2026 a las 10:04 p. m.
Mariana Pajón gana un nuevo oro
Mariana Pajón gana un nuevo oro Foto: Comité Olímpico Colombiano

Colombia sigue con fuerza su participación en los Juegos Suramericanos 2026 y el ciclismo de pista hizo su acto de presencia en el Invencible Velódromo de Rafaela, Argentina, en una jornada que dejó tres medallas de oro y una de plata en las pruebas por equipos. Se destaca la presencia de Mariana Pajón en las clasificaciones y el posterior oro.

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El show de la velocidad por equipos en la rama femenina estuvo a cargo de Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria, Manuela Loaiza y la reina Mariana Pajón. Ellas fueron grandes protagonistas durante la jornada, con la múltiple campeona olímpica haciendo acto de presencia en una rama del ciclismo de pista que es de sus preferencias.

Tras arrasar en las clasificatorias, en las pruebas finales no hubo margen de error y más bien se rozó la perfección con el equipo élite de velocidad. La sincronización de Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria, Manuela Loaiza y Mariana Pajón dieron un triunfo clave para superar las 100 medallas en los Juegos Suramericanos, pues se superó a Argentina con un registro de 48.263 segundos. La Reina del BMX solamente estuvo en la prueba clasificatoria de la mañana.

Oros de Colombia en el ciclismo de pista

  • Luciana Osorio, Elizabeth Castaño, Lina Hernández y Camila Valbuena – Persecución por equipos femenina.
  • Stefany Cuadrado, Juliana Gaviria, Manuela Loaiza y Mariana Pajón – Velocidad por equipos femenina.
  • Rubén Murillo, Kevin Quintero y Cristian Ortega – Velocidad por equipos masculina.

Con este aporte del ciclismo de pista con Pajón como protagonista, Nuestro país alcanzó las 39 medallas de oro, 37 de plata y 34 de bronce para el total de 110 preseas junto a la tercera posición en el medallero general que lidera Brasil (71 oros, 58 platas y 48 bronces), con un total de 177.

Por su parte, Argentina es segundo gracias a 42 oros, 45 platas y 72 bronces para el global de 159.

Mariana Pajón vuelve por lo alto

Tras competir en los Juegos Olímpicos de París en el 2024, Mariana Pajón tuvo que alejarse de las pistas debido a un embarazo. Dos años después de la gestación, el reposo, la licencia y la recuperación, la reina del BMX volvió a celebrar un triunfo y no precisamente en el deporte de su especialidad, sino que cambió al ciclismo de pista, modalidad que es de sus preferencias y también se luce con medalla de oro.

Sin duda, un oro que impulsa su participación en esta modalidad y ahora espera seguir con el ciclo olímpico y llegar a Los Ángeles 2028 a pelear por el oro con su equipo de velocidad.