Nairo Quintana se sinceró previo al Mundial de Ruta: mensaje sobre su retiro conmueve a Colombia

Se acerca el adiós de Nairo Quintana como ciclista profesional. Este domingo, 27 de septiembre, el boyacense correrá su última carrera en la prueba de ruta élite masculina, en el Mundial de Montreal 2026.
Es el adiós de Nairo Quintana, quien a principios de este 2026 había anunciado que sería su última temporada como profesional.
Sin embargo, previo a la prueba de ruta en el Mundial de Ciclismo, Nairo dejó unas palabras que enmarcan su adiós del deporte élite, dejando una carrera memorable y con triunfos inolvidables.
Nairo Quintana: “Siento nostalgia. No se va a volver a repetir”
El Mundial y la despedida del histórico Nairo Alexander Quintana. Con 36 años, Nairoman palpita su adiós del ciclismo profesional, y aunque dice estar tranquilo, admite que siente nostalgia.
“Siento un poco de nostalgia, porque son momentos que se van a vivir por última vez, son momentos que no se van a volver a repetir, pero con alegría y emoción de pensar que hace 17 años hice mi primer Mundial”, dijo Nairo.
“17 años después, poder compartir con esas generaciones que han rotado durante estos 17 años es totalmente increíble”, sentenció.
Colombia madrugará una última vez para ver a Nairo en acción, pues la prueba élite masculina de ruta, este domingo, será a partir de las 8:00 a. m. (horario colombiano).
“Me estoy preparando para estar adelante y representar a mi país de la mejor manera. Me estoy preparando para eso y siento orgullo de mi país, de cómo me han soportado y el soporte que me han dado en todos estos años. No será para menos tener que hacer un gran mundial”, afirmó Quintana.
"Un poco de nostalgia porque son momentos que se van a vivir por última vez, con emoción porque hace 17 años disputé mi primer Mundial y 17 años después pude rotar con esas generaciones": Nairo Quintana habla de lo que será su última carrera como profesional el próximo domingo.… pic.twitter.com/7VaKA3mMHI— Diego Rueda (@diegonoticia) September 21, 2026
Nairo correrá por Colombia, y lo acompañarán:
- Brandon Smith Rivera Vargas
- Sergio Andrés Higuita García
- Santiago Andrés Buitrago Sánchez
- Walter Alejandro Vargas Alzate
- Harold Alfonso Tejada Canacue
- Wilmar Andrés Paredes Zapata