Ramón Jesurún se cansó de los rumores y dio respuesta oficial: “Esto no es un torneo de barrio”

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, cortó de raíz las versiones sobre el traslado de la final de la Copa Sudamericana 2026 a territorio brasileño. El dirigente aseguró que Barranquilla sigue confirmada como sede oficial y recibirá el partido programado para el próximo 21 de noviembre.

Carlos Antonio Vélez opinó sobre la derrota de Atlético Nacional: habló de Lucas González

“¡Totalmente irresponsable y descabellado! ¡La final es en Barranquilla! Allá se jugará el 21 de noviembre, eso está confirmado", indicó Jesurún en declaraciones recogidas por El Heraldo.

Desde la prensa brasileña se empezó a tejer un posible cambio de sede para la final de la Copa Sudamericana si los clasificados llegan a ser Vasco da Gama y Atlético Mineiro; sin embargo, la Conmebol no ha hecho ningún comentario al respecto.

Periodistas colombianos también replicaron la información y obligaron a la respuesta de Ramón Jesurún, máximo dirigente del fútbol nacional, quien se sorprendió por la información que surgió en Brasil.

“¡Esto no es un torneo de barrio! ¡Es una completa mentira! La final será en Barranquilla", insistió el presidente de la FCF.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Foto: Getty Images

Cabe recordar que la Alcaldía de Barranquilla ha hecho una inversión millonaria para las obras del Estadio Metropolitano y, aunque todavía no ha entregado el escenario deportivo, todos los tiempos están en conocimiento de la Conmebol.

La idea es que en el mes de octubre se haga la reinauguración con el Junior de Barranquilla como gran protagonista. El ‘Metro’ se convertirá en el estadio con más capacidad de todo el país y promete mejorar la experiencia para todos los asistentes.

Liga BetPlay: tabla de posiciones tras la primera derrota de James Rodríguez con Nacional

Así va el Metropolitano

Barranquilla se comprometió a recibir la final de la Copa Sudamericana 2026 con todo lo que eso significa, pues la Conmebol es muy estricta con sus protocolos para la elección de las sedes.

“El estadio va bien y va estar listo”, apuntó Jesurún luego de desmentir que el Metropolitano pudiera quedarse con las manos vacías. “Es irresponsable. Barranquilla está totalmente confirmada”, sentenció el dirigente colombiano.

Esta misma semana, el alcalde Alejandro Char mostró imágenes aéreas del avance de las obras y cómo se empieza a iluminar el Estadio Metropolitano en la recta final para su entrega.

¿Qué equipos están disputando la Copa Sudamericana 2026?

Todo esta listo para recibir a los dos finalistas de la Copa Sudamericana, que se definirán el próximo mes. Una de las llaves enfrenta a Boca Juniors contra Vasco da Gama, mientras que el otro clasificado saldrá de la serie entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

Independiente Santa Fe era el último sobreviviente de Colombia en el torneo internacional; sin embargo, perdió en su visita a Rio de Janeiro y se despidió en la fase de cuartos de final.

Exactamente el 21 de octubre, un mes antes de la final, se conocerán los dos equipos que decidirán el título en Barranquilla.