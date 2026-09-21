Confirmado el regreso del Tour Colombia: directivo anunció la fecha para su próxima edición

En plena disputa del Mundial de Ciclismo en Montreal, la Federación Colombiana de Ciclismo anunció el regreso del Tour Colombia 2.1 para arrancar con pie derecho la próxima temporada.

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Rubén Darío Galeano, presidente de Fedeciclismo, fue el encargado de dar las buenas noticias para los amantes del ciclismo, que podrán disfrutar de los mejores ciclistas del planeta en las carreteras de nuestro país.

“El Tour Colombia 2027 se llevará a cabo en la última semana del mes de enero”, confirmó en una entrevista para Mundo Ciclístico desde Montreal.

La carrera de una semana, que en sus inicios se llamó ‘Colombia Oro y Paz’, regresará después de dos años consecutivos siendo cancelada por falta de presupuesto. “Estamos trabajando para que el Tour Colombia vuelva a ocupar el lugar que le corresponde dentro del calendario internacional”, apuntó Galeano.

Egan Bernal disputando la última edición del Tour Colombia en 2024 Foto: Getty Images

La idea es que el Tour Colombia 2027 se dispute en coordinación con la Vuelta a México. Bajo esta alianza esperan atraer la atención de los equipos europeos y facilitar que las principales figuras del pelotón internacional hagan presencia en ambos países durante el mes de enero.

“Según explicó el dirigente mexicano, la Vuelta a México se disputará dos semanas antes del Tour Colombia, con el objetivo de facilitar que los mismos equipos WorldTour puedan tomar parte en las dos competencias. Esta coordinación permitiría optimizar desplazamientos, logística y planificación deportiva, abriendo una nueva posibilidad para que América Latina vuelva a ser protagonista dentro del calendario internacional de ruta”, informó Mundo Ciclístico.

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Así fue la última vez del Tour Colombia

Lo más seguro es que ambas carreras estén plagadas de corredores latinoamericanos; sin embargo, ediciones anteriores ya contaron con participaciones estelares como los británicos Chris Froome y Mark Cavendish, el español Marc Soler o el francés Julian Alaphilippe.

La última edición del Tour Colombia se celebró en el año 2024 y pasó por ciudades emblemáticas para el ciclismo nacional como Tunja, Paipa, Zipaquirá y Bogotá. La clasificación general quedó en manos de Rodrigo Contreras, seguido de cerca por Harold Tejada y Óscar Sevilla.

En esa carrera también participaron ídolos del ciclismo colombiano como Rigoberto Urán y Egan Bernal. Nairo Quintana hizo presencia como líder del Movistar Team, justo después de haber firmado su regreso a la escuadra telefónica.

Nairo Quintana dentro del pelotón del Tour Colombia 2024 Foto: Getty Images

Palmarés del Tour Colombia

En total se han desarrollado cuatro ediciones del Tour Colombia. La primera vez fue en el año 2018, bajo la denominación de ‘Colombia, Oro y Paz’, nombre que más tarde fue modificado por temas de marketing.

Al ser una carrera 2.1 está incluida en el calendario oficial y otorga puntos para la clasificación mundial de la UCI, lo que eleva su atractivo para los equipos World Tour o ProTeam.

Estos han sido los últimos campeones: