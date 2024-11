Lo duro es que una persona del común puede emitir cualquier concepto, no apoyar, pero que el Gobierno nacional, que debería proteger a los talentos y darles todas las condiciones, les dé la espalda, es lo que más indignación causa.

En las últimas horas, el nuevo desplante por parte de los organismos del Estado, dio a conocer que para el año 2025 no existiría la posibilidad de hacer la emblemática carrera de todos los años: Tour Colombia.

En principio, quien tomará el cargo a partir del 25 de enero del año entrante, contó en una entrevista con Colmundo Radio, una de las primeras razones para que no se realice. “Yo creo que para el 2025 ya es tarde. Por un lado, por el cambio de administración de Fedeciclismo”, dijo.

No obstante, luego de eso sí mandó el sablazo sobre la negligencia del Gobierno, que derivarían en esa decisión de desistir de hacer la carrera: “También por la reducción del presupuesto nacional y la difícil situación de la economía del país”.

Hacia el final, fue que soltó el duro anuncio que cortaría así la realización de un evento que llama la atención a principio de cada año: “Lo más probable es que el Tour Colombia 2025 no se haga . Por un lado, porque ya estamos muy encima y los equipos del mundo no vendrían”.

Nairo ya reclamó al Gobierno

Como se mencionó anteriormente, dichas reducciones en el presupuesto para el deporte no han sido algo reciente. Desde ya hace un buen tiempo se vienen gestando al punto que está hoy, donde ya parece ser lo mínimo de aporte.

“Hablábamos ante la Cámara justamente sobre la preocupación que enfrentamos, el recorte presupuestal del sector, les estamos avisando que si no se hace algo tendremos una gran crisis en los próximos años no solo en ciclismo, sino en todos los deportes a nivel nacional”, sumó.

“Un gobierno al que no le importa el deporte, que no tiene visión, que no entiende que por medio de este se pueden evidenciar avances en otras áreas. Inaceptable”, sumó indignada como sentir del gremio.