Sin el 7 madridista, será Kylian Mbappé la gran amenaza y desde la izquierda, aunque su demarcación no es lo que “preocupa” a Slot. “ Lo que me importa es su calidad y ha demostrado muchas veces que es muy difícil de defender . Es uno de los mejores jugadores del mundo en este momento”, afirmó.

“Si tenemos la suerte de ir ganando por un gol o más, tenemos que ser conscientes de que el partido no estará decidido hasta que el árbitro no pite el final. Lo sentimos un poco más cuando se trata del Real Madrid”, expresó sobre la capacidad para resurgir de los blancos, ante los que no importan los “buenos resultados reds. Es gracias a los jugadores, pero también de todo el mundo, que trabaja en el club. Tenemos que esforzarnos mucho para ganar este partido”, completó.