Portugal se da un festín ante Estados Unidos y sin Cristiano Ronaldo: avisa a Colombia, Uzbekistán y RD Congo

Portugal se dio cita con Estados Unidos en un nuevo partido amistoso y hay importante notificación para la Selección Colombia, pues los europeos se movieron en este marzo sin Cristiano Ronaldo y lograron una victoria como preparación al Mundial 2026 luego del empate con México en el Estadio Azteca.

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Más exactamente y en un partido muy diferente a lo que sucedió con México, la Selección Portugal venció 2-0 a Estados Unidos en un amistoso disputado en Atlanta. Esta es la segunda derrota contundente en cuatro días del equipo norteamericano, que es anfitriona del Mundial 2026.

Francisco Trincão abrió el marcador en el estadio Mercedes-Benz en el minuto 37 y luego siguió João Felix, otro exdelantero del FC Barcelona, que sentenció en el 59′ con una espectacular volea desde fuera del área. Los portugueses mejoraron la cara tras lo visto ante México y avisan en el Grupo K cuando más favoritos son.

Jugadores de Portugal antes de enfrentar a Estados Unidos. Foto: Oficial: Portugal

Tras Bélgica, que goleó al Team USA el sábado pasado por 5-2, Portugal volvió a destapar las debilidades estadounidenses en el último ensayo antes de que el seleccionador argentino Mauricio Pochettino entregue la lista final para la Copa del Mundo.

Cambios en Portugal para enfrentar al Team USA

El técnico argentino sacudió otra vez el equipo al ejecutar seis cambios y Roberto Martínez, que no cuenta en esta gira con el lesionado Cristiano Ronaldo, realizó ocho sustituciones en el once que empató el sábado sin goles ante México.

Roberto Martínez, técnico español que dirige a Portugal, admira a Colombia y la considera una selección muy fuerte para el Mundial. Foto: Cortesía @selecaoportugal

Estados Unidos, con una breve presión alta, dispuso de las primeras ocasiones pero fue Portugal la que capitalizó una pérdida de balón de Weston McKennie en el centro del campo y no perdonó.

Bruno Fernandes, capitán de Portugal ante la ausencia de CR7, alcanzó el área local y, con un elegante taconazo, cedió la pelota atrás para que Trincao definiera y era el 1-0.

João Felix, relevo al descanso de Trincao, colocó el 2-0 definitivo en una jugada ensayada que agarró distraída a la defensa local.

Ningún estadounidense cubrió un tiro de esquina de Bruno Fernandes hacia el actual punta del Al Nassr, que controló la pelota en la frontal del área y engatilló una volea cruzada que entró pegada al poste.

Formaciones de Portugal vs. Estados Unidos

Estados Unidos: Matt Freese - Alex Freeman (Brenden Aaronson, 79), Auston v, Chris Richards, Antonee Robinson (Tanner Tessmann, 46) - Weston McKennie (Max Arfsten, 46), Sebastian Berhalter (Gio Reyna, 79), Aidan Morris (Cristian Roldán, 79) - Malik Tillman (Joe Scally, 67), Tim Weah (Folarin Balogun, 67) y Christian Pulisic (Patrick Agyemang, 46). DT: Mauricio Pochettino.

Portugal: José Sá (Ricardo Velho, 85) - Diogo Dalot (Antonio Silva, 46), Tomás Araujo (Matheus Nunes, 46), Gonçalo Inácio (Renato Veiga, 71), João Cancelo (Nuno Mendes, 46) - Samú Costa (Ricardo Costa, 46), Bruno Fernandes (Mateus Fernandes, 85) Vitinha (Francisco Conceição), Pedro Neto (Ruben Neves, 46) - Francisco Trincão (João Felix, 46) y Gonçalo Ramos (Paulinho, 61). DT: Roberto Martínez.