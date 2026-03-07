Deportes

Cristiano Ronaldo rompe el silencio sobre su lesión: esto dijo a tres meses del Mundial 2026

El astro portugués aclaró las dudas de sus seguidores y mostró una foto de cómo avanza la recuperación.

7 de marzo de 2026, 1:06 p. m.
Cristiano Ronaldo reapareció en redes sociales para dar un parte de tranquilidad.
Cristiano Ronaldo reapareció en redes sociales para dar un parte de tranquilidad. Foto: UEFA via Getty Images

Al-Nassr encendió las alarmas de todo el planeta, luego de confirmar que Cristiano Ronaldo tiene una lesión en el tendón de la corva y estará fuera de las canchas por un tiempo indeterminado.

El astro portugués está en duda para los partidos amistosos de marzo con su selección y tratará de volver lo antes posible para la recta final hacia la Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo ha sido diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva después del último partido ante el Al-Fayha”, apuntaron en el comunicado oficial.

Le dañaron la sorpresa a Néstor Lorenzo: se supo el jugador que convocaría por primera vez

Jorge Jesús, director técnico de Al-Nassr, habló sobre la situación de CR7 en rueda de prensa y aseguró que es más grave de lo pensado.

“Después de los exámenes, vemos que la lesión sufrida por Cristiano Ronaldo fue más grave de lo esperado”, declaró el entrenador. “En el último partido, Cristiano se retiró con una lesión muscular. Después de las pruebas a las que se sometió, quedó claro que es una lesión más grave de lo que esperábamos. Necesitará descanso y recuperación”, completó.

RIYADH, SAUDI ARABIA - JANUARY 26: Cristiano Ronaldo of team Al-Nassr FC during the Saudi Pro League game between Al Nassr and Al Taawoun at Al Awwal Park on January 26, 2026 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images) (Photo by Abdullah Ahmed / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)
Cristiano Ronaldo no estaría convocado para el partido ante Al Riyadh por la Saudi Pro League. Foto: Getty Images via AFP

Cristiano Ronaldo se pronuncia

Ahora mismo hay preocupación en Portugal y el resto del mundo por la situación física de Cristiano, que está a tres meses de disputar su último Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Ante todo el revuelo que causaron las últimas noticias, el propio jugador se pronunció en sus redes sociales y publicó una foto de los trabajos que está realizando en casa.

"Recuperándome y listo para ver el partido hoy. ¡Vamos Al-Nassr!“, escribió CR7 en su cuenta de Instagram.

Angustia por Kylian Mbappé en Francia: hay terror por último parte para el Mundial 2026

Y es que su equipo en la Saudi Pro League juega este sábado, desde las 2:00 de la tarde, contra Neom Sports Club. Al-Nassr marcha en la segunda posición del campeonato con 61 puntos y necesita ganar para recuperar el liderato.

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la liga local, una baja sensible para el planteamiento de Jorge Jesús. Abdulrahman Ghareeb se perfila como el referente de área en el once titular, acompañado por Joao Félix, Sadio Mané y Kingsley Coman.

¿Adiós a México?

Faltando 20 días para el amistoso de Portugal contra México en el Estadio Azteca, la presencia de Cristiano Ronaldo parece improbable.

Los organizadores del evento están cruzando los dedos, sin embargo, esta lesión parece descartar a la máxima figura del combinado luso. Roberto Martínez, técnico de Portugal, está pendiente de las actualizaciones sobre la salud de CR7 para tomar una decisión definitiva a mediados de marzo.

La boletería para dicho compromiso ya estaba totalmente agotada con la promesa de que Cristiano Ronaldo iba a jugar en México por primera vez en su carrera, no obstante, ahora hay muy pocas posibilidades de verlo ante uno de los anfitriones del Mundial.

