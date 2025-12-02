Suscribirse

Cristiano Ronaldo sí jugará en Latinoamérica: anuncio oficial del amistoso que tenía en ascuas a Colombia

En marzo la figura del balompié luso se enfrentará a El Tricolor, quien también lo hará frente a Bélgica previo al Mundial 2026.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

2 de diciembre de 2025, 7:04 p. m.
Cristiano Ronaldo estará en amistoso ante selección de Latinoamérica. Acuerdo con Colombia no avanzó
Cristiano Ronaldo estará en amistoso ante selección de Latinoamérica. Acuerdo con Colombia no avanzó. | Foto: Getty Images

Por un largo tiempo se habló del rumor y la chance de que la Selección Colombia pudiera jugar ante Portugal un amistoso previo al Mundial 2026.

En marzo sería la fecha en la que esto se daría, en el marco de la doble fecha de amistosos que organiza FIFA. Si bien se lanzó dicha noticia, por un último anuncio desde uno de los países sedes de la Copa Mundo, se supo que esto no sería así.

Directivos de la selección lusa miraron, en cambio, hacia otras naciones para enfrentarse en la previa de la cita orbital. México fue el país elegido para medirse mano a mano en un amistoso internacional.

Cristiano Ronaldo podría jugar el primer partido de su carrera contra la Selección Colombia
En meses pasados se habló de la posibilidad de que Colombia jugara ante Portugal previo al Mundial. | Foto: Getty Images

A través de su página web, la ‘Tri‘ mexicana confirmó que pudo concretar partidos amistosos con Portugal y Bélgica, dos potencias de Europa.

“La Selección Nacional de México ha confirmado dos encuentros de preparación de talla mundial para la recta final de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026″, inicia la misiva.

Después de ello, es que el combinado manito dio a conocer los rivales, así como las fechas en las que se desarrollarán los amistosos en 2026.

“El Tricolor se medirá a dos potencias europeas: Portugal y Bélgica, en una doble jornada diseñada para afinar los detalles bajo la dirección técnica de Javier Aguirre. México vs. Portugal (28 de marzo)”, precisan.

Sorteo del Mundial 2026: qué canal lo pasa, a qué hora y formato para este viernes, 5 de diciembre

“La jornada memorable iniciará el 28 de marzo de 2026, cuando México frente a Portugal en el Estadio Banorte en la Ciudad de México”, informan del estadio elegido para dicho duelo.

“Este encuentro no solo será un termómetro de alto nivel frente a un rival de élite que también estará en la justa mundialista, sino que marcará un momento de enorme simbolismo para el futbol mexicano”, dicen sobre la razón por la cual cruzarse con Cristiano Ronaldo y compañía.

Cristiano Ronaldo, figura con Portugal ante Hungría en eliminatorias europeas.
Cristiano Ronaldo no se enfrentará con Colombia, pero sí a México. | Foto: Getty Images

Otros detalles que resaltó la Federación Mexicana de Fútbol sobre el mega partido ante Portugal:

  • Sede de récord: El partido será el primero que la Selección dispute en el Estadio Banorte tras su profunda remodelación. Además, con la Copa del Mundo 2026, este coloso de Santa Úrsula se convertirá en el primer y único estadio del planeta en albergar tres juegos inaugurales de un Mundial (México 1970, México 1986 y el próximo 2026).
  • Antesala perfecta: El duelo ante Portugal servirá como la antesala ideal, encendiendo el ambiente mundialista con un estadio renovado, una Selección ilusionada y un rival de máximo calibre.
Giro drástico a las reglas del VAR: decisión de la Fifa causa revuelo a meses del Mundial 2026

Ahí no paró la comunicación de México. Después de ello, también mencionó lo que será cruzarse con otra potencia media del Viejo Continente.

“El 31 de marzo de 2026, el equipo nacional viajará a Estados Unidos para medirse a otra potencia europea: Bélgica”, cuentan.

“El encuentro se disputará en el Soldier Field de Chicago, un escenario clave en la geografía del futbol mundial y un punto de encuentro para la afición mexicana en Norteamérica. Este enfrentamiento ofrecerá otra prueba de exigencia máxima para el equipo de Javier Aguirre en un ambiente que replicará la pasión que se vivirá durante el Mundial”, detallan diciendo.

