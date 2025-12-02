Giro drástico a las reglas del VAR: decisión de la Fifa causa revuelo a meses del Mundial 2026

El Mundial 2026 será novedoso en todo sentido. Serán 48 selecciones participantes, se jugará una fase de dieciseisavos de final y serán 104 partidos en total hasta definir el campeón.

Pero no es lo único que quieren cambiar. De acuerdo a The Times, hay discusiones en marcha para modificar las situaciones en las que puede intervenir el VAR (Video Assistant Referee por sus siglas en inglés).

En la actualidad, el VAR solo puede intervenir en estas cuatro instancias:

Gol/no gol

Penal/no penal

Tarjeta roja directa

Confusión de identidad

Colombia esperando por una decisión del VAR | Foto: Getty Images

Nuevas reglas para el VAR

La idea de la Fifa es reducir el riesgo a cometer errores por parte de los árbitros y por eso han sugerido la posibilidad de añadir dos situaciones más.

Tiro de esquina/no tiro de esquina

Expulsión por doble amarilla

Es decir, los altos mandos del fútbol mundial consideran un error recurrente en este tipo de acciones donde el árbitro concede un tiro de esquina que no era o expulsa a un jugador por doble amarilla sin merecer la segunda amonestación.

La International Football Association Board (IFAB), entidad encargada de aprobar las normas del juego, se mostró de acuerdo con añadir la doble amonestación como una situación que amerita el uso del VAR, aunque todavía no está aprobado.

La polémica se centra en la situación del tiro de esquina, pues causaría demoras en darle continuidad al juego y provocaría adiciones de tiempo superiores a los 10 minutos, como sucede en la actualidad.

Según The Times, esta iniciativa será presentada en la reunión anual de la IFAB que se llevará a cabo en enero del próximo año en la ciudad de Londres (Inglaterra).

Cabe recordar que el Mundial de Rusia 2018 fue el primero de la historia en contar con el uso del VAR, mientras que en Catar 2022 se instauró el fuera de lugar semiautomático.

La idea de la Fifa es seguir innovando con el paso de los años y evitar que el trabajo de los árbitros sea cuestionado en partidos tan importantes como los de la Copa del Mundo.

Gianni Infantino, presidente al mando de la FIFA | Foto: Anadolu via Getty Images

Faltando pocos días para el sorteo de la fase de grupos, esta nueva decisión pone en alerta a las selecciones participantes y a los protagonistas que saltarán al campo en México, Estados Unidos o Canadá.