Giro drástico a las reglas del VAR: decisión de la Fifa causa revuelo a meses del Mundial 2026

Hay discusiones en marcha para anunciar dos nuevas situaciones de partido en las que podrá intervenir la herramienta de videoarbitraje.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

2 de diciembre de 2025, 4:07 p. m.
Gianni Infantino planea otra modificación al reglamento para la Copa del Mundo 2026
Gianni Infantino planea otra modificación al reglamento para la Copa del Mundo 2026 | Foto: Getty Images

El Mundial 2026 será novedoso en todo sentido. Serán 48 selecciones participantes, se jugará una fase de dieciseisavos de final y serán 104 partidos en total hasta definir el campeón.

Pero no es lo único que quieren cambiar. De acuerdo a The Times, hay discusiones en marcha para modificar las situaciones en las que puede intervenir el VAR (Video Assistant Referee por sus siglas en inglés).

Contexto: FIFA anunció decisión que beneficia a Argentina en el Mundial 2026: es oficial y no hay reversa

En la actualidad, el VAR solo puede intervenir en estas cuatro instancias:

  • Gol/no gol
  • Penal/no penal
  • Tarjeta roja directa
  • Confusión de identidad
Colombia esperando por una decisión del VAR
Colombia esperando por una decisión del VAR | Foto: Getty Images

Nuevas reglas para el VAR

La idea de la Fifa es reducir el riesgo a cometer errores por parte de los árbitros y por eso han sugerido la posibilidad de añadir dos situaciones más.

  • Tiro de esquina/no tiro de esquina
  • Expulsión por doble amarilla

Es decir, los altos mandos del fútbol mundial consideran un error recurrente en este tipo de acciones donde el árbitro concede un tiro de esquina que no era o expulsa a un jugador por doble amarilla sin merecer la segunda amonestación.

La International Football Association Board (IFAB), entidad encargada de aprobar las normas del juego, se mostró de acuerdo con añadir la doble amonestación como una situación que amerita el uso del VAR, aunque todavía no está aprobado.

Contexto: Sorteo del Mundial 2026: qué canal lo pasa, a qué hora y formato para este viernes, 5 de diciembre

La polémica se centra en la situación del tiro de esquina, pues causaría demoras en darle continuidad al juego y provocaría adiciones de tiempo superiores a los 10 minutos, como sucede en la actualidad.

Según The Times, esta iniciativa será presentada en la reunión anual de la IFAB que se llevará a cabo en enero del próximo año en la ciudad de Londres (Inglaterra).

Cabe recordar que el Mundial de Rusia 2018 fue el primero de la historia en contar con el uso del VAR, mientras que en Catar 2022 se instauró el fuera de lugar semiautomático.

La idea de la Fifa es seguir innovando con el paso de los años y evitar que el trabajo de los árbitros sea cuestionado en partidos tan importantes como los de la Copa del Mundo.

Gianni Infantino, presidente al mando de la FIFA
Gianni Infantino, presidente al mando de la FIFA | Foto: Anadolu via Getty Images

Faltando pocos días para el sorteo de la fase de grupos, esta nueva decisión pone en alerta a las selecciones participantes y a los protagonistas que saltarán al campo en México, Estados Unidos o Canadá.

Las nuevas reglas del VAR podrían quedar aprobadas en el mes de enero y empezar a funcionar a partir de la Copa del Mundo como una vitrina clave para que todo el planeta pueda empaparse de los cambios al reglamento.

