Sorteo del Mundial 2026: qué canal lo pasa, a qué hora y formato para este viernes, 5 de diciembre

Al término de esta semana, se sabrá de manera oficial la suerte de Colombia para la próxima Copa del Mundo. Dicho evento se llevará a cabo en Estados Unidos.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

1 de diciembre de 2025, 4:56 p. m.
Presidente de FIFA, Gianni Infantino, ha estado al frente de todo lo que compete al Mundial United 2026
Presidente de FIFA, Gianni Infantino, ha estado al frente de todo lo que compete al Mundial United 2026 | Foto: Anadolu via Getty Images

El próximo viernes, 5 de diciembre, el mundo entero y Colombia se paralizarán por unas cuantas horas para ver el sorteo de la fase de grupos del Mundial United 2026.

Ese evento, que se realizará en el Centro Kennedy de Washington D. C., es el primero que acercará de manera formal a los amantes del fútbol a la cita orbital a disputarse en Norteamérica.

Ya todo está listo, los bombos están definidos y solo resta ver cuál será la suerte de las 48 naciones que están involucradas en dicho sorteo. Aún quedan seis cupos por determinarse en el repechaje, pero mientras se definen el próximo año, ya serán ubicados en el cuadro principal.

Sorteo mundialista está programado para realizarse el 5 de diciembre en Estados Unidos.
Sorteo mundialista está programado para realizarse el 5 de diciembre en Estados Unidos. | Foto: FIFA via Getty Images

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

Hora y canal para ver el sorteo en Colombia

Hora: 12:00 p. m. (hora Colombia)

Canal: fifa.com, Caracol Televisión, RCN, ESPN o DirecTV Sports.

Formato del sorteo del Mundial 2026

Son 48 selecciones en total, de las cuales 42 ya tienen su cupo asegurado. Entre ellas están España, Argentina, Francia e Inglaterra, que fueron favorecidas por su ubicación en la más reciente actualización del ranking Fifa.

Estas naciones serán cabezas de serie y liderarán uno de los 12 grupos del sorteo. Además, no podrán enfrentarse entre sí hasta las semifinales, siempre y cuando cada una gane su respectivo grupo en la primera fase.

(De izq. a der.) Hugh Jackman, Gianni Infantino, Carli Lloyd, Hugh Evans y Liza Koshy hablan en el escenario durante el Festival Global Citizen 2025 en Central Park el 27 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Entre junio y julio de 2026 se estará jugando la Copa del Mundo en Norteamérica. | Foto: AFP

En el sorteo, una vez se definan las cabezas de serie, comenzarán a salir las balotas de los bombos 2, 3 y 4, hasta completar el cuadro principal del Mundial.

Aspectos clave a considerar para el sorteo:

  • No puede haber más de dos selecciones de una misma confederación en un mismo grupo, salvo en el caso de Europa.
  • Serán 12 grupos conformados por 4 equipos cada uno.
  • Estados Unidos, México y Canadá serán cabezas de serie por su condición de anfitriones.
  • Colombia, ubicada en el puesto 13 del ranking Fifa, podría enfrentar en la fase de grupos a rivales del bombo 1 como Estados Unidos, México, Canadá, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica o Alemania.

Según también lo informó Fifa, el sábado 6 se conocerá el calendario completo del torneo con estadios, partidos, horas y demás detalles.

Clasificados hasta diciembre de 2025 a la próxima Copa del Mundo

Anfitriones: Canadá, México, Estados Unidos

AFC: Australia, RI de Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudí y Uzbekistán.

CAF: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Concacaf: Curazao, Haití y Panamá.

Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

OFC: Nueva Zelanda.

Uefa: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España y Suiza (42 de 48 selecciones).

